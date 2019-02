Actualizado 27/02/2019 a las 23:13

A solo 24 horas de la gala en la que se conocerá el nombre del primer repescado de «GH DUO», el reality de Telecinco emitió un «Última hora» para conocer todo lo que ha pasado en la casa estas últimas horas. En la gala de este jueves, como en todas las demás, habrá un nuevo expulsado, y esta semana son Raquel y Kiko Rivera los dos candidatos a marcharse de Guadalix.

Los concursantes de «GH DUO» llevan ya varias semanas en la casa y la presión empieza a pesar sobre ellos. «Mucha intensidad en las últimas horas en la casa», contó el presentador Jordi González para abrir la noche, «la casa está revolucionada». Aparte de la fuerte disputa que hubo entre Antonio, Candela y María Jesús, la vuelta de Sofía Suescun a la casa la ha hecho enemistarse con Ylenia y ha roto todos los puentes con Alejando Albalá.

Para empezar la noche le dieron la palabra a Carolina Sobe, que ofreció un elocuente resumen de los últimos acontecimientos en Guadalix: «Antonio se ha dado cuenta de que ya no podrá controlar a Candela nunca jamás y está atacado de nervios. Él quiere quedar como que no pasa nada, pero la que va a montar va a ser muy fuerte. Y es que Candela tiene un resquemor mezclado con veneno y con un "os vais a cagar"...¡Salseo vivo!».

El culebrón que ocupó buena parte de la noche fue el sempiterno desacuerdo entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. «He tocado fondo y quiero olvidarme de Sofía porque me cortó las alas», contó él. Albalá lleva varios días molesto por el acercamiento entre Suescun y Fede y acabó estallando cuando el italiano y su expareja estaban tonteando en su cara. «Tú, Sofía, dices que me quieres porque me quieres vender la puta moto, pero ni tú ni el italiano me vais a tocar los cojones».

Sofía e Ylenia también han discutido por motivos análogos, pues la segundo ha visto un vídeo en el que la primera dice que está «cortándose con Fede para no molestar a Ylenia». A esta le sentó muy mal escuchar esas palabras de boca de Sofía: «Vaya, parece que le daba penita...Me arrepiento mucho de haberla defendido tanto. No es mi amiga».