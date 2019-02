Actualizado 21/02/2019 a las 00:15

Este jueves se celebra la octava gala de «Gran Hermano Dúo», el «reality» por parejas que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco. En ella, abandonará el programa una de las tres concursantes que quedan como nominadas esta semana: Ylenia Padilla, que se dio a conocer hace unos años en «Gandía Shore», la exmodelo María Jesús Ruiz o Yoli, pareja de Fortu Sánchez, cantante de Obús y que fue expulsado la pasada semana.

De las tres, quizá la que mayor trascendencia esté teniendo en el concurso sea María Jesús Ruiz. La sevillana, Miss España en el año 2004, vivió una primera etapa en «GH Dúo» de lo más tormentosa a cuenta de su turbia relación con su expareja, el empresario Julio Ruz, que terminó siendo expulsado de manera disciplinaria. Tras ello, María Jesús fue duramente criticada por varios de sus compañeros por iniciar una relación sentimental con Antonio Tejado en la casa de Guadalix de la Sierra. Un vínculo que, por otro lado, terminó apenas unos días después, pero que ha hecho saltar por los aires la convivencia en el programa.

Este pasado martes, en «GH Dúo: Límite 48 Horas», el espacio que emite Telecinco a dos días de la gala, se emitieron imágenes correspondientes a hace algunos días en la residencia y que fueron promocionadas por la cadena antes del programa. En ellas, se apreciaba a María Jesús y Tejado ocultando sus manos debajo de una chaqueta, delante de sus compañeros, mientras realizaban movimientos. «Qué asco. A mí no me toques con esas manos. ¡Me dais mucho asco!», sentenció entonces Carolina Sobe, que no dudó en relatarle lo sucedido a Kiko Rivera instantes después. «Le estaba tocando el rabo», afirmó. El hijo de Isabel Pantoja, incrédulo, no se lo creía. «¿Cómo que tocando el rabo?», preguntó. «Lo vi yo. Y se lo dije a Antonio», espetó Sobe.

Tras emitir las imágenes delante de los concursantes, Tejado no pudo negar la evidencia. «Te tengo que decir que no hubo tocamientos, pero con la boca chica. Si se ve ahí diciendo: “Por ahí no”. Si me pones el vídeo no digo nada. ¿Qué hago si está grabado?», le dijo el colaborador de «Sálvame» a Vázquez. María Jesús, por su parte, negaba esos «tocamientos». «No le toqué nada, y eso que en ese momento estábamos bien. Si le hubiese querido tocar, le tocaba y punto». Entretanto, Carolina Sobe y varios colaboradores de «GH Dúo» desde el plató de Mediaset, desmentían a María Jesús. «Como diría Miriam Saavedra, “ojo de loca no se equivoca”», recalcó Sobe. El programa, asimismo, también mostró imágenes de Tejado intentando, sin éxito, llegar a más en su relación con María Jesús.

Insultos... y aplausos a Tejado

Momentos después, en plató eran muchos los espectadores que abucheaban y se mofaban de María Jesús cada vez que salía en pantalla. Incluso fue calificada de «calientapollas» y «microondas», entre otras lindezas. A Tejado, por su parte, incluso le ovacionaban. Situaciones que hicieron estallar a gran parte de la audiencia del programa, incrédula ante la permisividad de Telecinco, Vázquez y «GH Dúo» ante lo acontecido en el programa.

En redes sociales, fueron muchos los usuarios que acusaron al espacio, presentador y cadena de «linchar» y «humillar» a María Jesús Ruiz. «El machaque a una mujer por no querer llegar a más, en pleno siglo XXI. Esos que aplaudían serán de los que justificaron a "La Manada"... ¡Qué pena de sociedad!», publicó una usuaria. «Lo de esta noche ha sido asqueroso! "Microondas, calientapoll.. quitar el caramelo"... ¿Perdón? ¿Me he dormido durante la gala y hemos vuelto a 1965?», se preguntaba otra. Otros usuarios, incluso, fueron más allá. «La humillación pública que le han hecho a María Jesús es de vergüenza. Y del otro (por Tejado) siguen tapando vídeos que lo dejarían como lo que es», manifestó otro «tuitero». «Vergüeza de Mediaset y Telecinco propagando la cultura de la humillación a las mujeres», espetó otra.

Después de la gala, las cámaras del Canal 24 Horas de «GH Dúo» mostraron imágenes de María Jesús llorando con rabia e impotencia, mientras se desahogaba con Irene Rosales y Raquel Lozano. «¿Sabes cómo me siento? Como si me hubiesen desnudado y me hubieran dejado desnuda en la calle, con muchísima gente alrededor», le dijo a la primera. Una estampa que, en Twitter, una usuaria comparó con lo sucedido en «Juego de Tronos», en aquella escena en la que Cersei Lannister (Lena Headey) es obligada a recorrer desnuda Desembarco del Rey, mientras la ciudad entera la insulta, la veja y la humilla.

