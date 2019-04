Actualizado 01/04/2019 a las 09:00

El representante español de Eurovisión 2019, Miki Núñez, ha denunciado públicamente el acoso y las amenazas que, de un tiempo a esta parte, viene sufriendo a través de las redes sociales. El cantante de 23 años, que llevará el tema «La Venda» a Israel el próximo mes de mayo, ha puesto de relieve una realidad que no solo le afecta a él sino también a algunos de sus compañeros de la última edición de Operación Triunfo 2018.

«Nunca hago esto, pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario. Porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y sé que esto es darle importancia a un comentario de cada 1.000, pero mira...», ha escrito Miki junto a una caputra de pantalla en la que aparecen varios insultos y amenazas de muerte. «Te odio hijo de puta» o «Muere ya» son algunos de los mensajes contra el intérprete.

La denuncia pública de Miki Núñez ha desencadenado una oleada de apoyos y ha animado a otros compañeros a hacer público el que, a todas luces, es uno de los mayores problemas de muchos famosos en redes sociales. Natalia Lacunza, finalista de la última edición del concurso de TVE, publicó un mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram en el que daba constancia de la buena relación que, pese a algunos comentarios, sigue uniendo a todos los concursantes de aquella edición: «Estoy segura de que la gente que decide dedicar su tiempo a hacer daño a los demás, es menos feliz. Cada uno sabe lo que hace con su vida, que es una y muy corta».

Hace algún tiempo Miki Núñez ya estuvo en el centro de la polémica a cuenta de su supuesto pasado independentista. Una imagen del joven portando una bandera independentista en la manifestación de la Diada de Cataluña despertó todo tipo de comentarios y, como era de esperar, suscitó todo tipo de reacciones negativas sobre el cantante. El joven concursante de OT 2018, sin embargo, optó por dar la callada como respueta y dejó pasar el temporal, una decisión sin duda acertada ya que, al contrario de lo que ocurrió con Alfred García en Eurovisión 2018, pocos son ya los comentarios sobre el presunto independentismo del joven.