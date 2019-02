Actualizado 25/02/2019 a las 07:08

Los Oscar ya no son lo que eran. Y Netflix no es el único culpable. No solo no tienen presentador, tampoco personalidad, y no tenerla en una gala llena de estrellas con sus mayúsculos egos es para echarse las manos a la cabeza. La Academia de Hollywood ha dejado de ser esa institución creada para premiar el talento de la industria del cine que imaginó Louis B. Meyer y se ha convertido en una especie de tabloide contra el gobierno de turno. Si no es el de Obama.

Vale que los Oscar siempre han tomado cierta deriva política por parte de los ganadores, como cuando Marlon Brando envió a la activista nativa americana Sacheen Littlefeather a recoger su premio por «El padrino» o cuando Leonardo DiCaprio, al fin premiado, reivindicó la causa medioambiental. En esta ocasión todos quisieron darle a Donald Trump en la cara: por el muro y hasta por el esclavismo de los afroamericanos, lo mismo da. Eso sí, no estuvo Meryl Streep para señalar en su anual meme viral con el dedo al presidente estadounidense.

Porque por querer ser modernos, ganó el gran Oscar de la noche la opción de consenso. Entre chistes vacuos y bailes de Javier Bardem, la gala se se fue pasando... hasta el sobresalto final. Y así «Green Book» se llevó el premio, con una premisa digna de hacerlo hace diez años.

E Irina Shayk... en medio

Todos los tiros, por la culata. Ahorrándose el presentador, han terminado contratando varios, encorsetando una gala sin emoción ni gracia. Las risas y aplausos enlatados apenas dignificaron unos Oscar con altibajos pero sin sobresaltos. Porque la emoción, aunque no las sorpresas, brillaron por su ausencia. Como de costumbre, el talento merodeó por el Dolby Theatre, pero casi casi pasó de largo. No estuvieron mal las casi lágrimas de Rami Malek, ni tampoco la química de Bradley Cooper y Lady Gaga. Aunque para gracia la de Irina Shayk, a la que plantaron en medio de ambos, no vaya a ser que alguno se piense el prometido de la cantante había roto su compromiso por algo...

La Academia resucitó a la novia de América para ver si rascaba algo de antaño, pero no hubo manera, porque la Roberts, que después de tantos años ya sabe que es una estrella, olvidó la espontaneidad de su discurso de agradecimiento en el año 2000 cuando ganó su primer Oscar y mandó a freír espárragos a la Academia, que les quería comprar con una televisión para que fueran breves con sus discursos. Si acaso se salva Olivia Colman, esa actriz de andar por casa que ha perpetuado la maldición de Glenn Close con el patetismo de Ana Estuardo. Gracias a ella, mitad estrella mitad humana, todavía queda algo de magia. A la pobre Close ni siquiera la enfocó la cámara.

En una gala donde «Roma» marcó el compás pero perdió el gran Oscar, Spike Lee se colgó del cuello de Samuel L. Jackson y todos hablaron español, menos el chef español José Andrés y Alfonso Cuarón, que prefirieron el inglés. Y el karma se la devolvió al «flaco de DF», al que la Academia le hizo lo mismo que el año de «Gravity», y otra vez por una película de negros. Hollywood no quiere el muro de Trump, pero el de Netflix y las plataformas de streaming todavía sigue bien levantado. Porque los Oscar cambian, pero no tanto.

Entre cabezada y cabezada, la Academia sorprendió a todos. Será la peor gala en años, pensaron, pero haremos de las nuestras. Y hubo sorpresa. El problema es que de tanto ir a donde todos quieren, terminó perdida no se sabe dónde. Nada de Oscar a mejor película para una cinta de habla hispana en la gala más española de la historia de estos premios, ni rastro del español de un chef de Mieres ni de un director mexicano que apenas chapurreó algo en su idioma. Nada de espectáculos dignos, ni de carisma ni siquiera de tradición. Lo memorable ya es cosa del pasado. Los Oscar rozan el absurdo y la mediocridad ha cogido el relevo, acabando con la esencia de unos premios que, por complacer a todos, han dejado de contentar a todo el mundo.