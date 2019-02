Actualizado 25/02/2019 a las 07:06

El español sigue siendo una lengua extranjera en los Oscar y Netflix un invitado incómodo. Por mucho que durante toda la noche los más de cuarenta «presentadores» se empeñaran en hacer guiños a la lengua de Cervantes o que se premiara a un documental de la plataforma, los Oscar son el cine en pantalla grande e historias sencillas con aroma reivindicativo pero que no ofenden a nadie. Y eso es «Green Book», un guion previsible sobre un pianista negro homosexual que en la década de los sesenta viaja a la América de la segregación racial para derribar prejuicios con su dignidad. Y todo lo demás es «Roma», una cinta producida por una plataforma que no duda en mostrar explícitamente lo que otras cortan.

La película de Peter Farrelly ha arrebatado a «Roma» la posibilidad de hacer historia. Y eso que antes Alfonso Cuarón logró un hito sin precedentes al convertirse en el primer director en ganar el Oscar a la mejor fotografía. Pero hoy nadie le recuerda por eso sino por ver cómo su película se quedó a las puertas de ser la primera en español y la primera producida por una plataforma que gana la categoría principal. Habrá que esperar para ver llegar unos cambios que parecen irremediables.

Por lo demás, son extraños unos Oscar sin presentador. Por el escenario desfilaron actores, directores, cantantes y famosos de todo tipo y condición, como el chef José Andrés o la tenista Serena Williams. La sensación, en cualquier caso, es de que todo quedaba deslavazado y de que por el Dolby Theatre entraban y salían hombres y mujeres encorsetados a decir su línea de guion y poco más. Incluso reivindicaciones como la de Javier Bardem hablando en español y criticando las fronteras sonaba forzada. Así, la gala se convirtió en lo que eran en el principio de los tiempos, una categoría detrás de otra hasta la victoria final, que fue lo único que se salió del guion: la victoria de «Green Book».

Ya las categorías previas aventuraban que algo raro pasaba para la cinta mexicana. «Green Book» ganaba el guion original, «Infiltrado en el KKKlan» el adaptado, «Bohemian Rhapsody» mejor montaje... Y cada vez parecía más evidente que solo Cuarón iba a subir al escenario para hablar en nombre de «Roma». Aunque pensándolo bien, para algo era una cinta casi biográfica que se había guisado como había querido al ser el guionista, director y director de fotografía.

Los tres premios del mexicano, incluyendo mejor película extranjera, tienen sabor a derrota para su película. Eso sí, para derrotada, «La favorita», que perdió en ocho de las nueve categorías en las que peleaba. Solo Olivia Colman como mejor actriz principal salvó la papeleta para la cinta británica. Aunque para lograrlo tuvo que vencer a Glenn Close, a la que se le quedó cara de póker al perder por séptima vez un Oscar. La veterana actriz es la única gran intérprete de su generación sin estatuilla, y parece que tiene más fácil recibir el premio honorífico que el de interpretación.

La voz del triunfo

Al principio de la noche, «Bohemian Rhapsody» y «Black Panther» coparon los Oscar técnicos. Los de sonido para el biopic de Freddie Mercury y los de vestuario y producción para el superhéroe negro. La dualidad de las nominadas, con películas más políticas de autor y cintas palomiteras que han funcionado entre el público, parecía que iba a resolverse como suele hacerse en estos casos: los premios técnicos para las taquilleras y los creativos para las cintas de prestigio. Pero la Academia hizo lo inesperado y entregó a la película de Queen cuatro Oscar, incluyendo mejor actor para Rami Malek y mejor montaje. No está mal para una película sin (casi) director y con unas críticas destructivas en todo el planeta. La Academia y el público contra los críticos elevados. Casi nada.

La noche dejó otra curiosidad para malvados. Spike Lee se enfadó con la Academia en 1990 cuando «Paseando a Miss Daisy» ganó el Oscar. Él estaba nominado a mejor guion por «Haz lo que debas» y criticó la condescendencia con la que la película retrataba al personaje negro. Este 2018, el cineasta negro más polémico, reivindicativo y hasta maleducado se reconcilió con todos y subió al escenario a recoger el Oscar a mejor guion adaptado por «Infiltrado en el KKKlan» (en 1990 lo perdió ante «El club de los poetas muertos». Pues ni por esas dejan tranquilo a Spike Lee, que vivió de cerca la victoria de una reinterpretación de aquel paseando a Miss Daisy que también ha levantado críticas entre parte de la comunidad negra por su visión «blanca» de esta historia, en la que el protagonista es el chófer y no el pianista.

Con la gala más sosa que se recuerda (y sin visos de que algún año mejore), la estrella de la gran noche del cine fue una recién llegada desde el mundo de la música. Lady Gaga eclipsó a todos en la alfombra roja con su excepcional homenaje (o imitación) de Audrey Hepburn y después, en el escenario, con la mejor actuación de la gala al cantar de la mano de Bradley Cooper «Shallow», el tema principal de «Ha nacido una estrella» por el que minutos después recogió el Oscar a mejor canción.

Lista completa de ganadores:

Mejor película

«Black Panther»

«Infiltrado en el KKKlan»

«Bohemian Rhapsody»

«La favorita»

«Green Book»

«Roma»

«Ha nacido una estrella»

«El vicio del poder»

Mejor director

Alfonso Cuarón, por «Roma»

Adam Mckay, por «El vicio del poder»

Spike Lee, por «Infiltrado en el KKKlan»

Pawel Pawlikowski, por «Cold War»

Yorgos Lanthimos, por «La favorita»

Mejor Actor

Christian Bale, por «El vicio del poder»

Bradley Cooper, por «Ha nacido una estrella»

Willem Dafoe, por «Van Gogh, a las puertas de la eternidad»

Rami Malek, por «Bohemian Rhapsody»

Viggo Mortensen, por «Green Book»

Mejor Actriz

Yalitza Aparicio, por «Roma»

Glenn Close, «La buena esposa»

Olivia Colman, «La favorita»

Lady Gaga, por «Ha nacido una estrella»

Melissa McCarthy, por «¿Podrás perdonarme algún día?»

Mejor Actor Secundario

Mahersala Ali, «Green Book»

Adam Driver, «Infiltrado en el KKKlan»

Sam Elliott, «Ha nacido una estrella»

Richard E. Grant, «¿Podrás perdonarme algún día?»

Sam Rockwell, «El vicio del poder»

Mejor Actriz Secundaria

Amy Adams, por «El vicio del poder»

Emma Stone, por «La favorita»

Rachel Weisz, por «La favorita»

Marina de Tavira, «Roma»

Regina King, «El blues de Beale Street»

Película de Animación

«Increíbles 2»

«Isla de perros»

«Mirai»

«Ralph Rompe Internet»

«Spiderman: Un nuevo universo»

Mejor Montaje

«Infiltrado en el KKKlan»

«Bohemian Rhapsody»

«La favorita»

«Green Book»

«El vicio del poder»

Guión Original

«La favorita»

«El reverendo»

«Green Book»

«Roma»

«El vicio del poder»

Mejor Guión Adaptado

«La balada de Buster Scruggs»

«Infiltrado en el KKKlan»

«¿Podrás perdonarme algún día?»

«El blues de Beale Street»

«Ha nacido una estrella»

Mejor Vestuario

«El regreso de Mary Poppins»

«La favorita»

«María, reina de Escocia»

«Black Panther»

«La balada de Buster Scruggs»

Mejor Música

«Black Panther»

«El blues de Beale Street»

«Infiltrado en el KKKlan»

«Isla de perros»

«El regreso de Mary Poppins»

Mejor Corto de ficción

«Detainment»

«Madre», de Rodrigo Sorogoyen

«Fauve»

«Marguerite»

«Skin»

Mejor Corto de Animación

«Animal Behavior»

«Late afternoon»

«Bao»

«Weekends»

«One small step»

Edición de Sonido

«First Man»

«Roma»

«Black Panther»

«Bohemian Rhapsody»

«Ha nacido una estrella»

Mezcla de sonido

«First Man»

«Roma»

«Black Panther»

«Bohemian Rhapsody»

«Un lugar tranquilo»

Mejor fotografía

«Cold War»

«La favorita»

«Never Look Away»

«Roma»

«Ha nacido una estrella»

Documental

«Free solo»

«Minding de gap»

«RBG»

«Of father and sons»

«Hale County this morning, this evening»

Corto Documental

«Black Sheep»

«End Game»

«Lifeboat»

«A Night At The Garden»

«Period. End of sentence»

Mejor película de habla no inglesa

«Cold War», de Pawel Pawlikowski

«Un asunto de familia», de Koreeda

«Cafarnaúm», de Nadine Labaki

«Obra sin autor», de Florian Henckel von Donnersmarck

«Roma», de Alfonso Cuarón

Maquillaje y Peluquería

«Border»

«El vicio del poder»

«María, reina de Escocia»

Mejores Efectos Visuales

«Vengadores: Infinity war»

«Christopher Robin»

«First Man»

«Ready Player One»

«Solo, una historia de Star War»

Diseño de Producción

«La favorita»

«Black Panther»

«First Man»

«El regreso de Mary Poppins»

«Roma»

Mejor canción original

All the Stars, de «Black Panther»

I`ll fight RBG, del documental «RBG»

Shallow, de «Ha nacido una estrella»

The place where lost things goes, de «El regreso de Mary Poppins»

When a cowboy trades his spurs for wings, de «La balada de Buster Scruggs»