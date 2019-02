¿Qué obtienes al ganar un Oscar?

Actualizado 25/02/2019 a las 03:50

El ganador sonríe y se levanta para recoger el premio cuando escucha que es el elegido como el mejor para ese categoría. A los demás candidatos, les toca aceptar la derrota (y algo más). Lo que está en juego en unos premios como los Oscar 2019 es más que la gloria de ser el mejor en algo según la Academia de Hollywood: concretamente el «efecto Oscar».

¿Qué es eso del «efecto Oscar»? Podríamos definirlo como el impulso económico que generan los premios y las nominaciones en las películas. El más rentable es, sin duda, el de mejor película. Según la consultora IBISWorld, los nominados en esta categoría en los cinco años anteriores registraron un margen de beneficio del 247,2%. Tuvieron, de media, un presupuesto de 42,1 millones de dólares y ganaron en taquilla 104,2 millones de dólares. Pese a que no tenemos fórmulas exactas para determinarlo, los datos lo confirman. En el mercado norteamericano, la película «El discurso del rey» (ganadora en 2010) recaudó un total de 13 millones de dólares más de lo que esperaba.

Los galardonados con el premio a mejor actor y actriz también se ven beneficiados. Ira Kalb, profesor de la escuela de negocios Marshal School of Business, señala que los ganadores de estas estatuillas suelen ganar un 20% más de dinero en su siguiente papel.

Pero, ¿qué ocurre con aquellos que se quedan a las puertas de conseguir el premio? «Un gran regalo no tiene nada que ver con su precio (pero es que supera los 200.000 euros de valor), y tratamos desesperadamente de que la conversación no gire sobre ese punto», decía a «Yahoo!» Lash Fary, fundador de . Y es que desde principio del 2000, esta empresa comenzó a hacer una bolsa para los principales nominados y ganadores con donaciones de grandes marcas.

Entre los regalos, seis días de vacaciones en Hawái así como tres días en el Grand Hotel Tremezzo en el Lago de Como (Italia). También incluye numerosos tratamientos de belleza, parches para evitar y controlar el sudor de Dandi Patch, un vaporizador, lápices personalizados, servicios de somelier a domicilio de The Loving Somm o manzanas de la marca Opal (que se mantienen verdes tras ser recolectadas y no se oxidan tras cortarlas) durante un año o un sistema electrónico para el hogar. Además, chocolates, joyas, bolsos y algo de ropa, según el listado de la revista Teen Vogue. Sin embargo, el regalo que más nos ha llamado la atención es un paquete vacacional con todo incluido para visitar Israel. Tan perfecto que es difícil de rechazar, pero hay que recordar la situación que vive el país. Ante este regalo, el periódico «LA Times» ha pedido que «sáltate el viaje. No apoyes el apartheid israelí».