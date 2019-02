El momento más esperado de los Oscar: así fue la íntima actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper

Actualizado 25/02/2019 a las 08:34

El momento de la noche de los Oscar 2019 estuvo protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper. Juntos cantaron «Shallow», el tema principal de «Ha nacido una estrella», instantes antes de que la canción se hiciera con la estatuilla a Mejor canción.

Bradley Cooper se atrevió a sentarse al otro lado del piano con Lady Gaga en el Dolby Theatre, una actuación que podría haber formado parte de cualquier concierto de la cantante. Pese a que el actor aseguró que necesitaba ensayar mucho para estar a la altura, el director de «Ha nacido una estrella» consiguió sacar adelante la actuación y, junto a Gaga, recibió una ovación de todos los presentes.

«Shallow» compartía categoría con «All the Stars», de «Black Panther»; «The Place Where Lost Things Go», de «El regreso de Mary Poppins», «When a Cowboy Trades his Spurs for Wings», de «La balada de Buster Scruggs»; y «I’ll fight»,' de «RBG».