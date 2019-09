La razón por la que Michael Madsen rechazó protagonizar «Pulp Fiction»

Actualizado 17/09/2019 a las 12:27

Cualquier decisión que se toma puede marcar una vida. En todas sus extensiones. También en el cine, una industria repleta de intérpretes y talentos cuya existencia cambió por completo en el momento en que decidieron aceptar o rechazar un proyecto.

En los primeros años de la década de los noventa, y ante el notable éxito de «Reservoir Dogs», su opera prima, Quentin Tarantino comenzó a imaginar cómo sería la segunda película que llevaría a los cines: «Pulp Fiction». Un largometraje que terminó de encumbrar la carrera del cineasta de Knoxville, que antes de rodar tenía claro que quería que Michael Madsen, el sádico Señor Rubio de «Reservoir Dogs», hiciese de Vincent Vega en «Pulp Fiction».

¿El motivo? Que en el Universo Tarantino –en el que el director engloba la acción de todas sus películas–, Vincent Vega y el Señor Rubio (cuyo nombre real es Vic Vega) son hermanos, por lo que el cineasta quería que ambos personajes fuesen encarnados por el mismo actor. Pero no fue posible, pues Michael Madsen se encontraba en aquel momento rodando el wéstern «Wyatt Earp», dirigido por Lawrence Kasdan y que el actor protagonizó junto a Kevin Costner, Gene Hackman, Joanna Going y Dennis Quaid.

Una historia que siempre ha trascendido y que ha confirmado el propio Madsen en el documental «QT8: The First Eight», que repasa la cinematografía de Tarantino y que llegará a los cines en las próximas semanas. «Entonces, estaba comprometido con “Wyatt Earp”, y Quentin [Tarantino] me llamó para hacer “Pulp Fiction”. ¡Y los dos rodajes eran al mismo tiempo!», explica en el documental, en declaraciones adelantadas por «Entertainment Weekly».

Vincent Vega (John Travolta) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), en «Pulp Fiction» - IMDb

La negativa forzosa de Madsen obligó a Tarantino a cambiar su hoja de ruta. Fue entonces cuando el director pensó en John Travolta, que sí que aceptó el papel de Vincent Vega y relanzó su carrera a partir de entonces. De hecho, su trabajo a las órdenes de «Q.T.» junto a Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth y compañía le valió su segunda nominación al Oscar a Mejor Actor (la primera había sido por «Fiebre del sábado noche»).

A pesar de que finalmente fuesen interpretados por diferentes actores, el vínculo existente entre los hermanos Vega llevó a Tarantino plantearse hacer una película acerca de la relación entre ambos, que hubiese sido una precuela de «Pulp Fiction» y se hubiera titulado «Double V Vega». El cineasta pensó en el proyecto durante varios años, aunque nunca pudo llevarlo a cabo y finalmente, fue desestimado cuando la edad de Madsen y Travolta comenzó a hacer imposible que ambos actores hiciesen un viaje atrás en el tiempo.

Madsen, sin embargo, volvió a trabajar para el cineasta en varias ocasiones y se ha convertido en uno de los actores más célebres del Universo Tarantino. No en vano, participa en ambas películas de «Kill Bill», así como en «Los odiosos ocho» y en la reciente «Érase una vez en Hollywood». Además, el actor, que ha trabajado en más de 300 proyectos, es parte activa del mencionado documental sobre el cineasta, que se estrenará próximamente.