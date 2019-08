Las películas de Tarantino ordenadas de mejor a peor

Actualizado 15/08/2019 a las 01:57

Quentin Tarantino es uno de los cineastas más sobresalientes del panorama actual en Hollywood. Uno de los directores más idolatrados por legiones de fans a lo largo de la esfera, que esperan cada una de sus nuevas entregas seguros de estar frente al «Cine con mayúsculas». «Érase una vez en... Hollywood» es uno de los estrenos más esperados este año, que aterriza en las salas españolas este mismo fin de semana. Destaca por ser uno de los responsables de la metamorfosis del cine negro en la década de los 90, creador autodidacta que aprendió sobre cine consumiéndolo en grandes cantidades, desde una edad muy temprana. Una de las primeras experiencias laborales del neoyorkino fue en un videoclub llamado «Video Archives», esto supuso una piedra más en su gusto por el séptimo arte.

Debutó en la gran pantalla cuando por fin se decidió a tomar un lápiz y un papel para escribir sus propias historias. «Reservoir Dogs» fue su primer largo, una de las más brillantes óperas primas de todos los tiempos, según la crítica. Su siguiente trabajo fue el notable largometraje «Pulp Fiction», tal vez la película que le catapultó como un fenómeno social.

Su trabajo como creador y director deja diez títulos llenos de polémica por su forma de representar la violencia, buenos ejemplos son las cintas de «Kill Bill» en sus dos volúmenes. Amante del cine hongkonés de los 80, hace tributo a las escenas de lucha, en sus propuestas cargadas de litros de sangre y el meticuloso cuidado de pequeños detalles tanto en la escenografía como en la fotografía, con un resultado hipnotizador para los consumidores, quienes ya le consagran como icono pop.

El aclamado creador también cuenta con detractores que ven en su producciones una sucesión de representaciones «recicladas y tuneadas», a fin de conseguir un cóctel de imágenes con un resultado aparentemente novedoso, según relata el crítico de cine Ramón Alfonso en su libro «El Samurái “Cool”».

En ABC, con motivo del estreno de «Érase una vez en... Hollywood», repasamos la lista de los largometrajes de Quentin Tarantino, según la base de datos Filmaffinity:

Pulp Fiction (1994) Nota filmaffinity: 8,6

Con una sorprendente estructura narrativa sin organización lineal, es una película en la que el trabajo de Tarantino despunta por la creatividad en la estética, también haciendo guiños al la historia del cine, de enorme impacto entre crítica y público. Esta película protagonizada por John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson estuvo nominada en varios de los mejores festivales de cine, incluyendo los Oscar, alzándose con la estatuilla por Mejor Guión Original y la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Reservoir Dogs (1992) Nota filmaffinity: 8,1

Descrita por el crítico Carlos Boyero como «Insólita y violenta ópera prima, donde se mezclan la sangre, el talento», es uno de los mejores ejemplos de cine independiente norteamericano. Este filme fue el mejor debut de la década, donde el director hizo gala de su peculiar mirada con la que de hecho, fue nominada por Círculo de Críticos de Nueva York en la categoría de Mejor Director Novel.

Django desencadenado (2012) Nota filmaffinity: 7,9

Esta película de western descafeinado se sitúa en Texas, antes de que estallara la Guerra Civil Americana. Trata la brutalidad sobre los afroamericanos, antes de la abolición de la esclavitud, con unas secuencias que destacan por los diálogos y una impactante fotografía en la que el aclamado director hace gala a su un extremo control sobre los detalles. La violencia aparecerá en los momentos en los que menos se lo espere el espectador, un excelente ejemplo es la escena de Leonardo DiCaprio, que interpreta Calvin Candie, en una magistral actuación.

Malditos bastardos (2009) Nota filmaffinity: 7,8

Situada en la ocupación nazi en Francia, durante la II Guerra Mundial, con la trama de una operación para matar nacis liderada por un grupo de soldados, coincidirá con las ansias de venganza del dueño de un teatro. En esta película, el director se da el lujo de reescribir la historia, con la misión de los protagonistas para acabar con los cabecillas del Tercer Reich. Protagonizada por Brad Pitt y Christoph Waltz, este último destacó por un trabajo notable, con el que se hizo con varias nominaciones en premios del cine internacionales llegando a obtener el Oscar al Mejor Actor Secundario.

Kill Bill: Volumen 2 (2004) Nota filmaffinity: 7,7

Curiosamente esta segunda parte convenció más que la primera. Tras cobrar venganza, por lo ocurrido en la primera cinta de esta serie, Mamba Negra, interpretada por Uma Thurman, no descansará hasta acabar con Bill (David Carradine). Según la crítica, Quentin Tarantino consigue sorprender con la segunda parte, de la que esperaban un acontinuación de la historia de la asesina a sueldo, un tanto mediocre. Thurman y Carradine fueron nominados a los Globos de Oro, por su trabajo en este filme calificado como «deliciosamente perverso».

Kill Bill: Volumen 1 (2000) Nota filmaffinity: 7,6

Este filme es un tributo a las películas hongkonesas que el cineasta tanto admiraba en su juventud, en este caso dando más profundidad a la historia. Es una clara reinvención del cine negro con una trama centrada en una lucha a vida o muerte entre asesinos a sueldo. Uma Thurman convertida en una atípica sicaria, acabará con quien se atreva a interponerse entre ella y su sable.

Los odiosos ocho (2015) Nota filmaffinity: 7,3

Esta película del oeste está encuadrada en un invernal paisaje de Wyoming, poco después de la Guerra de Secesión. El estreno de este filme llegó a las salas dando qué hablar por la exhibición en las salas en versión digital y en roadshow, este último rodado en un celuloide de 70mm, que llevaba sin usarse desde «Ben Hur». Este trabajo fue laureado por la crítica aunque solo destacó su banda sonora, a cargo de Ennio Morricone, en premios como los Oscar y los Globos de Oro.

Jackie Brown (1997) Nota filmaffinity: 7,2

En esta cinta, Tarantino hace una magnífica adaptación de la novela de Elmore Leonard «Rum Punch». Esta ocasión el cineasta empeñado en poner de relieve su madurez artística, representó el hilo de la historia con un estilo muy diferente al de sus anteriores trabajos. No tiene tanta violencia ni sangre, con un resultado más sosegado que no gustó mucho a sus seguidores, aunque fue bien recibida entre los expertos. La historia de una azafata de vuelo, con un reparto de lujo, entre los que están Samuel L. Jackson, Robert De Niro y Michael Kiton, ganó el Oso de Plata en el festival de Berlín, para Jackson en la categoría de Mejor Actor.

Grindhouse-Death Proof (2007) Nota filmaffinity: 6,6

Una película de terror dividida en dos partes, una dirigida por Tarantino y otra por Robert Rodríguez («Grindhouse- Planet Terror»). La cinta que gira en torno a un psicópata de carretera llamado especialista Mike, no tuvo la aceptación al que estaba acostumbrado el aclamado director. «Aprendí una gran lección con Grindhouse e intento no repetir el error. Robert Rodriguez y yo nos habíamos acostumbrado a ir a nuestra manera, por esos extraños caminos, y que el público nos acompañase. Habíamos empezado a pensar que irían por donde quisiéramos. Con Grindhouse resultó que no era así. Sigue valiendo la pena haberlo hecho, pero hubiese sido mejor si no hubiésemos sido tan inconscientes de lo poco interesada que estaba la gente», declaró Quentin Tarantino, tras las arrolladoras críticas.