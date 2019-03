«Litus» o cómo no superar la pérdida de un amigo

Actualizado 19/03/2019 a las 13:44

Dani de la Orden regresa al Festival de Cine de Málaga, donde el año pasado presentó la divertida «El mejor verano de mi vida», y lo hace para presentar un proyecto que rompe con la línea que estaba siguiendo en sus últimos proyectos. El joven director regresa al intimismo que caracterizaron sus primeros largometrajes con «Litus», un filme que adapta la obra teatral de Marta Buchaca a la que ha desnudado de «exposiciones pornográficas de los sentimientos» para mostrar la incapacidad de comunicarse de los jóvenes de hoy, y que compite por la Biznaga de Oro en la Sección Oficial.

«Todos teníamos en mente que teníamos que trabajar la verdad un poco como hacemos en el teatro; me gustaba la historia de cómo una gente que está rota por dentro lidia con el día a día de la mejor manera que puede; así se les ve avanzar con diálogos vacíos, lugares comunes», explica el director en una entrevista con Efe.

«Litus» nos traslada hasta una inquietante reunión de amigos. El motivo del reencuentro es el suicidio de uno de ellos, pero este no es reciente. «Os merecíais una despedida», dice en la película el hermano del «protagonista», interpretado por Quim Gutiérrez. Cada uno ha sido citado para poder recibir su carta de despedida. A medida que las van leyendo, la distancia entre ellos es mayor. Se descubren secretos no contados y las reacciones tienen poco o nada que ver con lo que se había imaginado el escritor de estas notas.

«Esa reunión es un volcán a punto de estallar, pero que no acaba de estallar. Pienso cómo será el día siguiente de estos personajes», plantea Álex García, encargado de dar vida al mejor amigo el fallecido. «Litus» «retrata muy bien lo que somos. Hoy en día no resolvemos nada, creemos que hablamos, que con un café nos ponemos al día, y no hablamos de emociones, de verdades, de si estoy a gusto o no».

La película, con inevitables referencias a «Los amigos de Peter» (Kenneth Branagh), no cae en «personalismos ni exposiciones pornográficas de los sentimientos», afirma a Efe De la Orden. «Tenía claro que debía ser algo muy pequeño, controlado desde arriba». El reparto lo completan Belén Cuesta, como la última novia del fallecido; Marta Nieto, la responsable del grupo; Adrián Lastra como el Peter Pan del grupo; y Miquel Fernández, el amigo que logró el éxito como cantautor tras la muerte de su compañero de grupo, Litus.