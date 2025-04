Martin Scorsese, el cineasta que busca la gracia de Dios

Hay una película sobre Jesús que Martin Scorsese ha escrito pero no dirigido. «Siempre tuve en mente ambientarla en la época actual, con vestimenta moderna, en 16 mm en blanco y negro en las calles de Nueva York, con apóstoles moviéndose entre pasillos de ... paredes viejas y desgastadas, con una crucifixión en los muelles del West Side, y con policías en lugar de centuriones: mi mundo», apunta el propio Scorsese en una voz en off del 'Guion para una posible película sobre Jesús' que se acaba de publicar encartado en el libro 'Diálogos sobre la fe - Martin Scorsese, Antonio Spadaro' (Espasa).

Esa locución la haría el cineasta al tiempo que se reproducen imágenes del Sermón de la Montaña de 'El evangelio según San Mateo'. «Pero vi el Cristo de Pasolini. Y aunque su ambientación no era la actual, la sensación que transmitía sí lo era. La cercanía de Cristo estaba ahí. Pasolini nos mostró a un Jesús que se exaltaba y enfurecía con frecuencia. Que luchaba… Su película hizo que la que yo tenía planeada me pareciera superflua, pero también me inspiró para ir más allá».

Esta película –o mejor, su guion– nació después de un encuentro con el Papa Francisco en el que el Sumo Pontífice lanzó un alegato a los artistas para mostrar a Jesús «con la genialidad de un lenguaje nuevo, de historias e imágenes poderosas». Y Martin Scorsese, como buen monaguillo, asumió el encargo. Así, a lo largo de la película que nunca se rodará va lanzando reflexiones sobre su aproximación a la figura de Jesús y a la religión a lo largo de su biografía.

Noticia Relacionada Scorsese acepta la misión del Papa tras su visita al Vaticano y anuncia que prepara otra película sobre Jesús Javier Martínez-Brocal Francisco «lanzó un desafío» a 40 creadores: llevar «la belleza de la promesa de Cristo» a los fieles de todo el mundo

Unas reflexiones que profundizó con Antonio Spadaro, jesuita y teólogo italiano muy próximo al Papa Francisco. Spadaro se acercó a Scorsese por primera vez en 2016 para una entrevista sobre la fe y, a partir de ahí, forjaron una amistad sustentada en unas conversaciones sobre la gracia, el amor, la esperanza… Y que ahora ha recogido en un interesante libro cuya guinda es este guion inédito que Scorsese le regaló.

Encuentro con el papa. En los últimos años, Martin Scorsese ha tenido varias reuniones con Francisco para hablar de la fe. En esta, de 2023, mostró su guion sobre Cristo. Vatican Media

Página a página, en cada respuesta a las preguntas de Spadaro el cineasta revela cómo su relación con la religión ha moldeado sus películas y sus pensamientos más íntimos. «¿Soy católico practicante? Si eso significa ir habitualmente a misa, la respuesta es no. De niño me convencí de que la práctica no es algo que ocurra únicamente en un edificio consagrado y en el transcurso de ciertos rituales desarrollados a una hora concreta del día. La práctica tiene lugar en el exterior todo el tiempo», explica. Y añade: «Los sacramentos, si puedes practicarlos, te ayudan a mantenerte cerca de Dios». Pero lo que realmente lo mueve es la gracia. «Para mí, todo se reduce a la cuestión de la gracia. La gracia es algo que sucede a lo largo de la vida. Llega cuando no te la esperas», reflexiona.

«Leemos los periódicos y parece que ahora la vida del mundo está marcada por el mal, incluso por el terror y la humillación. ¿De qué modo puede hoy un ser humano vivir una vida buena y justa en una sociedad en la que lo que empuja a actuar son la codicia y la vanidad, donde el poder se ejerce con violencia?», preguntó Scorsese al Papa el 23 de octubre de 2018. Esta interrogante, formulada en un mundo convulso, conecta con su cine, donde los personajes luchan contra el pecado y buscan redención. Sin embargo, su fe no es abstracta ni dogmática. «Me interesa cómo las personas percibimos a Dios, o mejor dicho, cómo percibimos el mundo de lo intangible. Hay muchos caminos y pienso que el que elige cada uno dependerá de cuál sea la cultura de la que forma parte. Mi camino ha sido y es el catolicismo», confiesa.

Violencia y cine

Scorsese creció en Little Italy, donde la religión era tan cotidiana como la violencia de las calles. Su asma lo aisló desde niño, obligándolo a observar la vida pasar desde la ventana de su casa. «Me sentía separado de todo el mundo… El recuerdo de mirar hacia la calle y haber visto tantas cosas, hermosas algunas y horribles otras, es esencial para mí», recuerda. Aquella ventana fue su primer objetivo, filmando en su mente un universo que luego trasladaría al cine.

Como monaguillo, Scorsese participaba en funerales y misas de difuntos. «Yo era monaguillo y ayudaba en funerales y en la misa solemne de difuntos de los sábados. Un amigo era el hijo de un sepulturero. Vi cómo se fueron muriendo uno tras otro los miembros de la generación que había emigrado desde Sicilia, y aquello fue una experiencia muy difícil para mí. Pensé mucho en la mortalidad», relata. Estas vivencias, unidas a la influencia del padre Príncipe, un «cura excepcional», plantaron la semilla de su fe. Pero también lo marcó una duda persistente. Cuando era monaguillo, caminando por la calle, después de misa, se preguntaba: «¿Cómo es posible que la vida continúe igual, como si no hubiese sucedido nada? ¿Por qué no ha cambiado todo? ¿Por qué el cuerpo y la sangre de Cristo no han conmovido al mundo?».

El cine, sin embargo, le ofreció respuestas. A los 17 años, vio 'Diario de un cura rural' de Robert Bresson. «Aún estaba superando la idea que de niño me había hecho del catolicismo. Como muchos chavales, me sentía abrumado por aquel lado severo que me habían mostrado sobre Dios, el Dios que te castiga si haces algo malo, el de los truenos y los rayos. Esa película me infundió esperanza», cuenta. Una frase en particular lo marcó: «Dios no es un torturador, solo quiere que tengamos piedad los unos de nosotros mismos». «Aquello fue una revelación para mí. Nosotros debemos ser misericordiosos», añade un cineasta que parafrasea a Walt Whitman y a Bob Dylan cuando dice eso de «Jesús contiene multitudes». «En mi infancia y adolescencia, el rostro de Cristo era siempre un consuelo y una alegría», remata.