De 'Libres' a 'The Chosen': la resurrección del cine religioso

La historia de Jesucristo cambió el mundo y también el cine. Su vida ha sido contada en multitud de formas hasta ahora y sigue causando fervor en la pantalla sobre los creyentes, y los que no lo son. «'The Chosen' me ha cambiado la vida», ... reconocía una joven a Jonathan Roumie, el actor que da vida a Jesucristo en esta serie, ya un fenómeno, durante la premier de su quinta temporada en los cines Callao de Madrid. «Es la mejor historia jamás contada. Se merece a los mejores cineastas con el mayor nivel de producción que se pueda encontrar. Dios se merece lo mejor», decía convencido el actor a ABC. Y durante mucho tiempo fue así. En los años dorados del cine clásico, la industria no escatimaba en gastos y gran presupuesto. Lo hizo Charlton Heston poniéndose en la piel de Moisés en 'Los diez mandamientos' (1956), aunque fue más conocido por 'Ben-Hur' (1959), donde convirtió la historia de este preso se cruza con Jesús de Nazaret en un espectáculo cinematográfico, acumulando once Oscar.

El cine religioso fue poco a poco perdiendo presencia en la industria, y con ello su audiencia, hasta que Mel Gibson dio un golpe sobre la mesa con 'La Pasión', una apuesta arriesgada, osada. Quién iba a creer que una película grabada íntegramente en arameo, hebreo y latín, sin doblaje alguno, sobre las últimas doce horas de Jesucristo antes de morir podría convertirse en la quinta película más taquillera de 2004. Sin embargo, la crudeza de los diálogos y la brutalidad de las flagelaciones sin despegarse del evangelio convirtieron 'La Pasión' en un fenómeno, una experiencia religiosa, que hasta ahora nadie se ha atrevido a repetir. «Era impensable que eso funcionara, pero lo hizo porque la gente lo estaba esperando. Hubo gente que criticó el nivel de violencia, pero fue un antes y un después. El público quería necesitaba ver eso y no había nada así hasta ese momento», reconoce Lucia González-Barandiaran, que está al frente de Bosco Films, la productora y distribuidora de cine cristiano y de valores que nació en 2017 y que ahora es referente en España.

Un monje durante el rodaje de 'Libres', el documental de Santos Blanco producido por Bosco Films Bosco Films

'La Pasión' demostró que apostar por el cine religioso en la gran industria podía ser rentable porque había público para rato. Pero este acontecimiento se convirtió en un hito que no volvió a repetirse en casi veinte años. Hubo ficción sí, pero con un presupuesto mucho más limitado, producido desde Italia mayoritariamente y dirigido sobre todo a sus televisiones como 'Clara y Francisco', 'Prefiero el paraíso' o 'Bakhita'. Fueron filmes a los que el espectador cristiano supo responder, pero prácticamente nadie más. El mensaje, fiel a la vida de los santos que representaron, fue la prioridad de sus directores, dejando atrás aquella forma de hacer de una historia una gran producción cinematográfica. «La calidad de todos los proyectos relacionados con la fe han sido horribles durante mucho tiempo. Además, lo vio un público selecto de personas que les encantó incluso antes de verla, que eso ya lo dice todo. Es importante cuidar el mensaje, pero si ese mensaje va a expensas de la forma de transmitirlo y su calidad, no lo va a ver nadie. Si el modo de transmitir está dañado o es terrible está todo perdido», asegura Jonathan Roumie, el actor que da vida a Jesús en 'The Chosen'.

Una nueva forma de hacer

Roumie ha sido testigo de cómo la ficción cristiana ha dado un giro a través de esta serie, que ha dictado una nueva forma de encarnar el evangelio a través de un gran presupuesto, mucho empeño en vestuario y caracterización, y una fotografía atractiva. Fue Dallas Jenkins, el creador de la serie, quién se dio cuenta de que si la gente quería una serie sobre la vida de Jesús, no tendría problema en financiarlo. Y así fue. Jenkins se lanzó junto a Angel Studios a generar un gran 'crowdfunding' masivo que ha hecho historia en las producciones audiovisuales: para la primera temporada, más de 19.000 personas donaron once millones de dólares, y para la segunda y tercera temporada, se habían recaudado más de 40 millones de dólares. «El mensaje y el enfoque son dos caras de la misma moneda. Tu mensaje no se transmitirá si escatimas en la calidad de la película o una serie», explica Jordan Harmon a ABC, cofundador y presidente de Angel Studios.

Algunos momentos del rodaje de 'The Chosen', la serie dirigida y creada por Dallas Jenkins COME AND SEE PRODUCTIONS

Este tipo de financiación también llegó a España con Juan Manuel Cotelo, que llenó los cines con 'La última cima', 'El mayor regalo' o 'Tengamos la fiesta en paz'. «Es muy difícil hacer las cosas bien y Jenkins fue un pionero porque se dio cuenta de que era casi imposible levantar una financiación sin el apoyo de la audiencia», indica González-Barandiaran. También fue consciente de este poder cuando trabajó en una productora de Los Ángeles, donde habían miles de voluntarios que pasaban cada semana para prestarse a hacer lo que hiciera falta, desde traducciones a arreglar ordenadores porque el cine «se defendía con la vida» y era importante ayudar en el que fuera.

La forma de financiar los proyectos fue tan esencial como apostar por la calidad del vestuario y los escenarios. Una de las razones por la que no solo creyentes se han acercado a 'The Chosen' es porque ha sabido reflejar la esencia de la época de Jesús y al mismo tiempo dotarla de toques actuales, como las pedrerías que llevan algunas mujeres o los romanos. También en las casas y cualquier tipo de evento que acontece en la serie, como las bodas de Caná o la gran entrada de Jesús en Jerusalén. «Todo empieza con un gran guion, pero el compromiso con la calidad es imprescindible. El mensaje no es suficiente en absoluto», indica Roumie.

La serie fue «un tirón de orejas» a todos aquellos trataban de contar estas historias apostando solo por el fondo. No se entiende el éxito de 'The Chosen' sin Angels Studios, a pesar de que ya no forma parte del proyecto. Es la misma productora que llevó la historia de Moisés con 'His only son' a los cines, fue la distribuidora de 'The Sound of freedom' y se ha convertido en la productora cristiana de referencia internacional. «Queremos que sean un éxito más allá del económico, nuestro objetivo es transformar la cultura y normalizar las historias basadas en valores», afirma Harmon.

Lo cristiano y lo humano

Aunque el cine religioso se había centrado durante mucho tiempo en contar la vida de los santos o personajes bíblicos, ahora se plantea una nueva forma de plantearlo. En 'Libres', un documental producido por Bosco Films y dirigido por Santos Blanco, monjes de clausura ponen sobre la mesa una serie de asuntos tan ordinarios como el miedo a la muerte, la libertad o la adicción al móvil. «La dimensión espiritual se ha ido perdiendo con el paso de los años y este tipo de cine es igual de efectivo, donde no te dicen qué es lo que tienes que pensar, sino que te abren una pregunta para que tú misma llegues a esa conclusión», indica la productora.

Arriba: rodaje de 'Descalzos' en la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Derecha: 'Libres', el documental de Bosco Films durante las grabaciones. Izquierda: Santos Blanco (derecha), junto a algunos jóvenes de Hakuna en las grabaciones de 'Descalzos' Bosco Films

En 'The Chosen', Jesús predica, canta, celebra con sus amigos, llora por la muerte de su amigo Lázaro y de rabia al ver en qué se ha convertido Jerusalén, tiembla de miedo y hace bromas. Hasta ahora, nadie se había atrevido a hacer carne de un modo tan patente un asunto tan serio como la fe. Desde Bosco Films intentan que este tipo de cine, que plantea el cristianismo «como algo bueno para el hombre», se vea en las carteleras. Lo hicieron en 'Descalzos', el documental de Hakuna que revela «el poder transformador de la música», más allá de sus canciones. También lo logró Martin Scorsese con 'Silencio', donde puso con crudeza los combates de jóvenes jesuitas portugueses que viajan a Japón en busca de su mentor, el padre Ferreira. Viven el suplicio de las autoridades japonesas persiguen a los cristianos, a los que torturan hasta apostatar o morir, pero también combates espirituales.

'Libres' fue uno de los documentales más vistos en 2023 en salas, recaudando 585.347 euros. «Cada entrada es como un voto de validación que te dan», explica González-Barandiaran, que insiste en la importancia de que este género se vea en los cines ya que es «esencial para recibir financiación de ellos más tarde». En este momento, donde cada vez es más complicado llenar las salas, es necesario que algún tipo de fenómeno o evento acontezca para movilizar en masa a los espectadores. Y aquí Hakuna ha jugado un papel crucial. Esa realidad ha sido capaz de atraer a muchos jóvenes de nuevo a la Iglesia. Siendo casi igual un fenómeno cultural que católico, donde han planteado una forma de vestir sacando incluso su línea de ropa, esta realidad ha movilizado a gente a los cines. 'The Chosen' empleó astutamente el grupo musical para sus promociones, que además difundió más tarde su participación en la premier celebrada en Madrid.

Un cine rentable

Llenar las salas es un gran objetivo, pero los creadores de grandes fenómenos como Dallas Jenkins entendieron que el mensaje de Jesús debía ser para todos sin excepción. De ahí que la serie estuviera disponible gratuitamente desde el primer capítulo a través de su página web.

Hay más oferta, también en carteleras. «Mientras que hace unos años teníamos dos opciones para ver durante todo el año, ahora todos los meses hay un estreno de cine religioso. Es rentable. El público lo ha demostrado a la hora de ir al cine con sus entradas, que al final son las únicas cifras que son públicas y reales», afirma la productora. El público es exigente, asegura, pero hay una confianza ya puesta. En esta nueva forma de hacer cine, lo cristiano y lo humano van de la mano, sin alejarse del evangelio y, al mismo tiempo, cuidando la calidad.