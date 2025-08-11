Hay días que cuesta escribir. Este fin de semana tórrido de agosto, heraldo del apocalipsis por ola de calor, hemos 'perdido' a Morante y a Isco de una tacada. Con la genialidad en la enfermería, qué nos puede ilusionar. ¿Dónde hallaremos el consuelo?. Voy a ... más, esta tarde habrá que despedirse por un tiempo de la Macarena... ¿Todo a la vez? Pues sí, fuego en Zahara.

Vamos a tener que quemar romero a modo de exorcismo para despejar de infortunios este verano. ¿Quemar dice?. Mejor nos hacemos con el romero una infusión, que mire usted la Mezquita. ¿Exorcismo? Que vayan buscando a especialistas vaticanos en la materia porque los incendiarios del agosto plomizo han visto el bosque verde de la Iglesia Católica para darle al mechero de sus intereses políticos.

Sobre el triste rescoldo del fuego de la Mezquita-Catedral, el PSOE aventa las pavesas de la polémica para reavivar la reivindicación de un uso público del monumento cordobés, criticando cualquier ayuda pública en la reconstrucción e insistiendo en la negligencia del Cabildo cuando aún huele a quemado. Por mucho que se quiera comulgar con sus ruedas de molino, que el partido de los EREs nos diga qué hacer con lo público es bastante chocante.

Mientras, Jumilla arde en la brasa política de la intransigencia. A Abascal, política en perpetua ebullición, le pone la llegada del aire cálido africano. Él es la escuela de calor. Este fin de semana ha cogido el mechero y se ha ido a pedir madera a los obispos, por haber apelado a algo tan básico como la libertad de culto de las religiones en España. Abascal, que prendió la mecha cuando Vox prohibió en Jumilla celebrar actos religiosos en polideportivos de la ciudad que acogían celebraciones islámicas, se ha puesto a cantar eso de 'Fuego, manténlo prendido fuego...' a la puerta de la Conferencia Episcopal. Y ha abierto frentes cual pirómano gallego: que si la pederastia, la malversación de la caridad, la permisividad de los obispos ante el avance del islamismo o la dependencia de 'lo público', para concluir que la iglesia está «amordazada» ante los «gobiernos liberticidas».... Estaba Abascal en su fogoso frenesí como apóstol de la libertad cuando un viento helado enfrió su flamígera espada. En sus presuntas antípodas ideológicas, otra catequista de la libertad con ira, Yolanda Díaz, ya había inventado tiempo atrás el veto a los actos religiosos en espacios públicos, cuando negó un teatro como escenario de un pregón de Semana Santa.

La moraleja es que el fuego se vuelve en contra con el viento de la hipocresía. Todos los políticos se queman cuando hablan de libertad y mucho más cuando topan con la Iglesia.

¿Y el PP? Su sino es que, pudiendo conducir el hidroavión este verano, se quema en todos los incendios activos por su afición a inmolarse en cualquier fuego de campamento.