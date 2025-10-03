Cuando llegó Democracia, uno de los debates culturales más encendidos era el del lugar donde debían reposar los restos de los Machado. Se discutía sobre todo el caso de Antonio cuyo dramático final tuvo como escenario el pequeño puerto pesquero francés de Colliure al que ... siguen acudiendo todos los años miles de personas. El final de Antonio Machado fue desgarrador; cruzando la frontera francesa con su madre, enfermo y quizá sabedor de que jamás regresaría ni al «huerto claro donde madura el limonero» ni a los «campos de Castilla» Bajo la tierra húmeda con olor a salitre de Colliure reposa el que sin duda es el mejor poeta en español de todos los tiempos.

No hace mucho, en medio de un debate en el marco de la Fundación Machado, su presidente Antonio Zoido alzó la voz defendiendo el traslado de los restos de los dos hermanos al panteón de sevillanos ilustres. Argumentaba Zoido que la Francia a la que llegó Antonio fue en aquellos tiempos un país hostil con los exiliados españoles que cruzaban la frontera. Nos podemos imaginar cómo sería aquello conociendo lo que lamentablemente sigue ocurriendo hoy con quienes llegan huyendo de las guerras y de la muerte a países distintos al suyo. La odisea de Antonio cuando salió de Barcelona camino del exilio fue trágica. Cogió un coche el 22 de enero de 1939, tuvo que abandonar el vehículo en la frontera para cruzarla a pie y un mes después fallecería. La tumba de Colliure ha sido un centro de peregrinaje y de memoria. ¿Debe dejar de serlo? En otros casos, las heridas abiertas se han suturado con el reconocimiento a las víctimas de la guerra y la dictadura trayéndolas de nuevo a su tierra. El lugar propuesto para la tumba de Antonio y de su hermano Manuel (que está en la Almudena de Madrid) son esas catacumbas subterráneas que nadie sabe dónde están. Lo mismo antes de plantear nada lo habría que hace es adecentarlas o quién sabe si sacarlas desde el subsuelo a la nave de un templo de la Anunciación resignificado. Un panteón sevillano digno de los Machado.