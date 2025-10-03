Suscríbete a
La tumba de los Machado

El presidente de la Fundación Machado Antonio Zoido defiende el traslado de los restos de los dos hermanos al panteón de sevillanos ilustres. La Francia a la que llegó Antonio fue en aquellos tiempos un país hostil con los exiliados

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Cuando llegó Democracia, uno de los debates culturales más encendidos era el del lugar donde debían reposar los restos de los Machado. Se discutía sobre todo el caso de Antonio cuyo dramático final tuvo como escenario el pequeño puerto pesquero francés de Colliure al que ... siguen acudiendo todos los años miles de personas. El final de Antonio Machado fue desgarrador; cruzando la frontera francesa con su madre, enfermo y quizá sabedor de que jamás regresaría ni al «huerto claro donde madura el limonero» ni a los «campos de Castilla» Bajo la tierra húmeda con olor a salitre de Colliure reposa el que sin duda es el mejor poeta en español de todos los tiempos.

