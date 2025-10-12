Suscribete a
ABC Premium

Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad: a qué hora es y dónde ver gratis online hoy, 12 de octubre

Consulta a qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario del 12 de octubre de la Lotería Nacional y dónde seguir online hoy

Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad: a qué hora es y dónde ver gratis online hoy, 12 de octubre
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad: a qué hora es y dónde ver gratis online hoy, 12 de octubre jorge gonzález navarro

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada 12 de octubre se conmemora en España el Día de la Hispanidad, una jornada que recuerda vínculos históricos, culturales y lingüísticos compartidos. Pero además de los desfiles y los actos institucionales, la fecha tiene otra cita en el calendario que no pasa ... desapercibida para millones de personas: el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. Esa combinación de rito colectivo y expectativa individual convierte la tarde del 12 de octubre en un cruce de emociones, donde la esperanza se suma al recuerdo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app