Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad: a qué hora es y dónde ver gratis online hoy, 12 de octubre

Cada 12 de octubre se conmemora en España el Día de la Hispanidad, una jornada que recuerda vínculos históricos, culturales y lingüísticos compartidos. Pero además de los desfiles y los actos institucionales, la fecha tiene otra cita en el calendario que no pasa ... desapercibida para millones de personas: el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. Esa combinación de rito colectivo y expectativa individual convierte la tarde del 12 de octubre en un cruce de emociones, donde la esperanza se suma al recuerdo.

La Lotería Nacional ha hecho de este sorteo una tradición popular que mezcla la generosidad de los premios con el carácter festivo del Día de la Hispanidad. Por eso es habitual que familiares y amigos se reúnan delante del televisor o con el teléfono a mano, con la ilusión de comprobar si el número comprado ha resultado agraciado.

Si este año adquiriste algún décimo, o simplemente te apetece vivir la emoción, conviene conocer dos cosas básicas: a qué hora arrancará la emisión y por qué canales seguir la retransmisión en directo.

A qué hora es el Sorteo Extraordinario del 12 de octubre de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario del 12 de octubre dará comienzo a las 21.00 horas, hora peninsular. Esa señal de inicio marca el instante en el que los bombos comienzan a girar y las bolas salen una a una, mostrando los números agraciados. La duración suele situarse entre veinte y cuarenta minutos, dependiendo del ritmo de las extracciones. Si tienes pensado mirar el sorteo en directo, te recomendamos estar preparado unos minutos antes de las nueve de la noche, así no te perderás los primeros giros ni las posibles explicaciones sobre premios especiales o reintegros.

Dónde seguir el Sorteo Extraordinario del 12 de octubre de la Lotería Nacional

La forma más sencilla y directa de disfrutar del sorteo es a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que habitualmente ofrece un streaming del acto, además de la lista de números premiados actualizada al instante. También es habitual que el propio canal de Loterías en plataformas como YouTube retransmita el sorteo en abierto, permitiendo ver el desarrollo completo y compartir la experiencia con familiares y amigos que estén en otras ciudades.

Los interesados también pueden seguir en tiempo real el sorteo a través de la web de ABC, que realizará una cobertura minuto a minuto del evento y que permitirá conocer, entre otros aspectos, todos los números premiados durante el sorteo.

Qué hacer si tu número suena premiado

Si la suerte te sonríe y posees un décimo ganador, existen varias vías para cobrarlo. Para premios inferiores a 2.000 euros puedes acudir a cualquier administración de Loterías. Cuando la cantidad supera esa cifra, las entidades bancarias colaboradoras tramitan el pago, siempre previa presentación del papel original o del justificante digital en el caso de compra online. Conviene recordar también que, los importes superiores a 40.000 euros, estarán sujetos a una retención del 20% sobre la cantidad que exceda ese umbral.

Cabe destacar que, el Sorteo Extraordinario del 12 de octubre, es mucho más que una rifa. Es una costumbre que acompaña la conmemoración del día festivo, convierte la noche en una pequeña cita colectiva y permite a miles soñar por un instante con nuevas posibilidades.