Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad, en directo: comprobar número, décimo ganador y lista oficial de premios hoy, 12 de octubre

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad y comprueba el número ganador y la lista de oficial de premios de hoy, domingo 12 de octubre.

20:35 ¿Dónde se destina el dinero recaudado en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy? La mayor parte del dinero recaudado en los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional se devuelve en forma de premios. En concreto, un 70%. En cuanto al resto, se reparte entre costes operativos, comisiones y dividendos para el Estado y su programa de responsabilidad social. De esta forma, estos fondos han permitido financiar obras y servicios públicos, convirtiendo a la lotería en una herramienta de recaudación que contribuye a la economía nacional.

20:30 Quedan 30 minutos para que comience el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre de 2025 Queda muy poco para que dé comienzo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este domingo, 12 de octubre de 2025. Tan solo faltan 30 minutos para que Loterías y Apuestas del Estado comience a repartir premios. ¡La emoción es máxima!

20:25 ¿Dónde seguir online el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy? Loterías y Apuestas del Estado emitirá el sorteo de la AECC en directo desde las 21:00 horas, a través de su página web oficial. No obstante, también puede seguir el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional en ABC, donde realizaremos una cobertura del evento para informar de cada uno de los premios y lugares agraciados.

20:21 ¿Cuál es la edad mínima para participar en el sorteo de la Lotería Nacional de este domingo? Los sorteos de la Lotería Nacional dependen directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda. Según el reglamento de este tipo de sorteos, la edad mínima para participar es de 18 años.

20:16 ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 12 de octubre? Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional dan comienzo a las 21:00 horas. De forma puntual, los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado comienzan a girar. En pocos minutos, se conocerán todos los números y décimos premiados.

20:10 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España? La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua ‘Lotería Real’ pasó entonces a llamarse ‘Lotería Primitiva Nacional’.

20:05 Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, 12 de octubre El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo, 12 de cotubre de 2025, es un sorteo extraordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios: Premio Especial (Extracción especial): 14.870.000€ para una única fracción que corresponde al número agraciado con el Primer Premio Primer Premio: 130.000€ al décimo Segundo Premio: 25.000€ al décimo 5 extracciones de 4 cifras: 375€ al décimo 15 extracciones de 3 cifras: 75€ al décimo 2 extracciones de 2 cifras: 30€ al décimo Aproximaciones al Primer Premio: dos premios de 2.400€ por décimo para los números anteriores y posteriores al que resulte agraciado con el Primer Premio Aproximaciones al Segundo Premio: dos premios de 1.532,50€ al décimo para los números contiguos al Segundo Premio Centenas del Primer y Segundo Premio: 99 premios de 75€ al décimo cada uno para las centenas coincidentes con cada uno de los dos principales Reintegro: 15€ al décimo para los números terminados en la última cifra del Primer Premio. Además, se realizarán dos extracciones especiales adicionales

19:58 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo? Si quiere participar en este sorteo tan especial, todavía está a tiempo de adquirir un décimo, cuyo precio es de 15 euros. Los boletos están a la venta hasta media hora antes de que comience el sorteo, aunque hay que tener en cuenta que es domingo y festivo.

19:50 ¿Cuánto cuestan los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de hoy? La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo extraordinario, cuesta 15 euros.