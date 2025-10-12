Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 12 de Octubre de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

Cada 12 de octubre, España celebra uno de los días más emblemáticos de su calendario: el Día de la Hispanidad. Una jornada que rinde homenaje al descubrimiento de América y a los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a los ... pueblos hispanohablantes. Pero, además de los desfiles, los actos institucionales y las banderas que ondean por todo el país, esta fecha tiene otro gran protagonista que cada año despierta la ilusión de millones de ciudadanos, el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional.

El Sorteo Extraordinario de la Hispanidad cuenta con una estructura de premios más generosa que los sorteos ordinarios. En total, se reparten más de 105 millones de euros, lo que convierte este sorteo en uno de los más potentes del año. El décimo cuesta 15 euros y se celebrará el día 12 de octubre, a las 21.00 horas, en Madrid Sede Central.

Asimismo, el aliciente extra de este sorteo es su Premio Especial, destinado a un único décimo (una serie y fracción concreta) entre los agraciados con el Primer Premio.

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 12 de octubre

Estos son los importes asignados a cada categoría según la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 12 de octubre de la Lotería Nacional Premio Especial (Extracción especial): 14.870.000€ para una única fracción que corresponde al número agraciado con el Primer Premio

Primer Premio: 130.000€ al décimo

Segundo Premio: 25.000€ al décimo

5 extracciones de 4 cifras: 375€ al décimo

15 extracciones de 3 cifras: 75€ al décimo

2 extracciones de 2 cifras: 30€ al décimo

Aproximaciones al Primer Premio: dos premios de 2.400€ por décimo para los números anteriores y posteriores al que resulte agraciado con el Primer Premio

Aproximaciones al Segundo Premio: dos premios de 1.532,50€ al décimo para los números contiguos al Segundo Premio

Centenas del Primer y Segundo Premio: 99 premios de 75€ al décimo cada uno para las centenas coincidentes con cada uno de los dos principales

Reintegro: 15€ al décimo para los números terminados en la última cifra del Primer Premio. Además, se realizarán dos extracciones especiales adicionales

Cómo reclamar el premio y otros detalles de interés

Si tienes un décimo premiado, puedes cobrar el importe en cualquier administración de Loterías, o bien acudir a bancos autorizados cuando se trate de cantidades superiores a 2.000€.

Por último, en cuanto a las retenciones, quienes ganen premios superiores a 40.000€ verán aplicados impuestos del 20% sobre el exceso.