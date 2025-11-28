Directo
Comprobar Cuponazo del Black Friday de la ONCE, en directo: número ganador, resultado y lista completa de premios hoy
Conoce en directo el número ganador y el resultado del Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy, viernes 28 de noviembre, sorteo que pone en juego un premio de seis millones de euros
Conoce en directo el número ganador y el resultado del Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy, viernes 28 de noviembre, sorteo que pone en juego un premio de seis millones de euros.
Número ganador: 96771, serie 001
Premios que reparte la ONCE con el Cuponazo del Black Friday
-
1 premio de 6.000.000 € a las 5 cifras y serie.
-
134 premios de 40.000 € a las 5 cifras.
-
1.215 premios de 500 € a las 4 primeras cifras.
-
1.215 premios de 500 € a las 4 últimas cifras.
-
12.150 premios de 50 € a las 3 primeras cifras.
-
12.150 premios de 50 € a las 3 últimas cifras.
-
121.500 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.
-
120.285 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.
-
1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
-
1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
¿Quieres ver de nuevo el sorteo?
Juegos ONCE permite revivir el sorteo del Cuponazo de Black Friday y todos los de este viernes. ¿Cómo? Aquí.
¿Cómo comprobar si tu cupón ha sido premiado?
A través del siguiente enlace podrás comprobar si tu cupón ha obtenido alguno de los premios que se ponían en juego en el Cuponazo de Black Friday 2025.
Eso sí...
Juegos ONCE explica, como no podía ser de otra manera, que los premios mencionados anteriormente a las primeras o últimas cifras del número ganador no son acumulables entre sí.
Es decir, el premio corresponderá a la categoría con mayor importe. Pongamos un ejemplo: si tu cupón es el 96772, te llevarás 'solamente' 500 euros por acertar las cuatro primeras cifras, no el premio correspondiente a las cuatro, tres, dos y una cifra. Fácil de entender, ¿no?
No solo el premio de 6 millones
En el Cuponazo hay muchos premios asociados al número ganador. Son los siguientes:
134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Si tu cupón se encuentra en alguno de estos, ¡enhorabuena!
¡Hay número ganador!
El cupón premiado con 6 millones de euros en el sorteo del Cuponazo de Black Friday 2025 es el número 96771 con serie 001.
⏳ ¡Ya queda menos!
En breves minutos conoceremos cuál es el único cupón agraciado con 6 millones de euros. Hay muchos premios más, claro. Hasta de tres euros por acertar la primera o la última cifra. Quédate con nosotros para estar al tanto.
Mucho más que el premio habitual del Cuponazo
En esta ocasión, especial por tratarse del Black Friday, no solo está en juego el premio habitual de los 6 millones de euros al número y la serie, sino, además, 249 tarjetas regalo vinculadas al mundo del ocio, la tecnología y el deporte. Toma nota:
60 tarjetas de 60 euros en Decathlon.
60 tarjetas de 60 euros en MediaMarkt.
129 tarjetas de 60 euros en otras marcas de ocio y tecnología, como Netflix y Spotify.
Lista oficial de premios del Cuponazo de Black Friday de la ONCE
Conoce qué premios se ponen en juego este viernes con el sorteo del Cuponazo de Black Friday.
Horario y dónde ver en televisión y online el sorteo del Cuponazo de Black Friday hoy
El sorteo del Cuponazo de Black Friday tiene lugar este viernes 28 de noviembre a partir de las 21:30 (horario peninsular español).
Para seguir el desarrollo del sorteo en directo, además de acompañarlo en vivo aquí, en ABC, Juegos ONCE realiza la transmisión vía streaming en su página web.
Comienza la cobertura del sorteo del Cuponazo de Black Friday de la ONCE
Saludos y bienvenidos a la cobertura del sorteo que se realiza este viernes con motivo del Black Friday. Juegos ONCE también participa de este día señalado y celebra su habitual Cuponazo, aunque con premios especiales. ¡Suerte!
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete