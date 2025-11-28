Comprobar Cuponazo del Black Friday de la ONCE, en directo: número ganador, resultado y lista completa de premios hoy

Conoce en directo el número ganador y el resultado del Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy, viernes 28 de noviembre, sorteo que pone en juego un premio de seis millones de euros.

1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

120.285 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

12.150 premios de 50 € a las 3 últimas cifras.

12.150 premios de 50 € a las 3 primeras cifras.

1.215 premios de 500 € a las 4 últimas cifras.

1.215 premios de 500 € a las 4 primeras cifras.

134 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

1 premio de 6.000.000 € a las 5 cifras y serie.

22:30 ¿Quieres ver de nuevo el sorteo? Juegos ONCE permite revivir el sorteo del Cuponazo de Black Friday y todos los de este viernes. ¿Cómo? Aquí.

22:15 ¿Cómo comprobar si tu cupón ha sido premiado? A través del siguiente enlace podrás comprobar si tu cupón ha obtenido alguno de los premios que se ponían en juego en el Cuponazo de Black Friday 2025.

22:00 Eso sí... Juegos ONCE explica, como no podía ser de otra manera, que los premios mencionados anteriormente a las primeras o últimas cifras del número ganador no son acumulables entre sí. Es decir, el premio corresponderá a la categoría con mayor importe. Pongamos un ejemplo: si tu cupón es el 96772, te llevarás 'solamente' 500 euros por acertar las cuatro primeras cifras, no el premio correspondiente a las cuatro, tres, dos y una cifra. Fácil de entender, ¿no?

21:30 Un cupón que vale 6 millones

21:26 ¡Hay número ganador! El cupón premiado con 6 millones de euros en el sorteo del Cuponazo de Black Friday 2025 es el número 96771 con serie 001.

21:25 ¡Empieza el sorteo del Cuponazo de Black Friday 2025! ¡Mucha suerte!

21:23 ⏳ ¡Ya queda menos! En breves minutos conoceremos cuál es el único cupón agraciado con 6 millones de euros. Hay muchos premios más, claro. Hasta de tres euros por acertar la primera o la última cifra. Quédate con nosotros para estar al tanto.

21:19 Mucho más que el premio habitual del Cuponazo En esta ocasión, especial por tratarse del Black Friday, no solo está en juego el premio habitual de los 6 millones de euros al número y la serie, sino, además, 249 tarjetas regalo vinculadas al mundo del ocio, la tecnología y el deporte. Toma nota: 60 tarjetas de 60 euros en Decathlon.

60 tarjetas de 60 euros en MediaMarkt.

129 tarjetas de 60 euros en otras marcas de ocio y tecnología, como Netflix y Spotify.

20:55 Lista oficial de premios del Cuponazo de Black Friday de la ONCE Conoce qué premios se ponen en juego este viernes con el sorteo del Cuponazo de Black Friday.

20:45 Horario y dónde ver en televisión y online el sorteo del Cuponazo de Black Friday hoy El sorteo del Cuponazo de Black Friday tiene lugar este viernes 28 de noviembre a partir de las 21:30 (horario peninsular español). Para seguir el desarrollo del sorteo en directo, además de acompañarlo en vivo aquí, en ABC, Juegos ONCE realiza la transmisión vía streaming en su página web.