Lotería Nacional hoy, en directo: comprobar resultados, números, décimo ganador y lista oficial de premios del sorteo del sábado 29 de noviembre hoy

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de noviembre, y revisa la lista oficial de premios.

12:20 ¿Cuál es la edad mínima para participar en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 29 de noviembre? Los sorteos de la Lotería Nacional dependen directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda. Según el reglamento de este tipo de sorteos, la edad mínima para participar es de 18 años.

12:15 ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 29 de noviembre? Los sorteos de la Lotería Nacional de los sábados comienzan a las 13.00 horas. De forma puntual, los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado empiezan a girar. En el caso de tratarse de sorteos ordinarios, como el de este 29 de noviembre de 2025, su duración aproximada es de 20 minutos, por lo que sobre las 13.20 horas se conocerán todos los números y décimos premiados.

12:12 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España? La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua 'Lotería Real' pasó entonces a llamarse 'Lotería Primitiva Nacional'.

12:05 Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 29 de noviembre El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 29 de noviembre de 2025 es ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios: Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie. Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie. Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie. Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie. Reintegros: 6 euros.

11:58 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería Nacional para el sorteo de este sábado 29 de noviembre? Si quiere participar en el sorteo de este sábado 29 de noviembre, todavía está a tiempo de adquirir un décimo, cuyo precio es de 6 euros. Los boletos están a la venta hasta media hora antes de que comience el el evento, es decir, hasta las 12:30 de hoy.

11:56 ¿Cuánto cuestan los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 29 de noviembre? La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, 29 de noviembre, cuesta 6 euros al tratarse de un sorteo ordinario. No obstante, en sorteos extraordinarios, como el de la Lotería de Navidad, el coste es superior.