Cómo saber si las participaciones de Lotería de Navidad son oficiales o falsas

Como cada diciembre, la compra de décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a llenar las administraciones de todo el país. Miles de personas adquieren estos días sus números para el próximo 22 de diciembre, con la esperanza de ganar alguno de los ... premios más generosos del año. Muchos optan por jugar varios números para incrementar sus posibilidades de conseguir una parte de los grandes premios o, al menos, recuperar lo invertido gracias a la devolución del importe jugado.

Para quienes desean participar sin realizar un gran desembolso, existen distintas formas de hacerlo. Se puede comprar un décimo completo, con un precio de 20 euros, o bien participar a través de participaciones, que reparten el valor de un décimo entre varios jugadores.

Este formato, muy habitual en asociaciones, empresas o pequeños comercios, permite a más personas sumarse al sorteo, aunque también implica que, si llega la suerte, el premio se reparte y la cuantía individual es menor.

No obstante, la compra de participaciones puede suscitar ciertas dudas o precauciones. Al no tener un formato oficial y venderse fuera de las administraciones —a menudo en la calle o mediante colectivos vecinales o solidarios—, existe el riesgo de fraude.

Es frecuente que algunos intenten vender décimos fraccionados a dos o tres euros, amparándose en supuestas causas benéficas o escolares. Por ello, resulta fundamental saber identificar las participaciones legítimas y desconfiar de aquellas que no cumplan los requisitos legales o carezcan de datos verificables.

Los requisitos de una participación para que sean válidas

Aunque parezca muy fácil de preparar un lote de participaciones para vender, lo cierto es que tras ellos existen una serie de requisitos que sus vendedores deben cumplir para que este tipo de boleto sea considerado como válido y, lo más importante, en caso de ser uno de los números premiados poder cobrar el premio.

Así, es necesario que el papel en cuestión incluya en qué sorteo concurrirá, cuál es la fecha de su celebración y cuál es el importe jugado, además de, como es obvio, contar con el número del décimo adquirido. Las asociaciones, además, suelen organizar las participaciones para conseguir algún que otro fin benéfico y es necesario que en el documento aparezca específicamente cuánto dinero se juega en la lotería y cuál es el donativo adicional, que debe estar claramente especificado.

Igualmente, es necesario que una participación válida cuente con la razón social del organizador (es decir de un documento de identidad y dirección postal) con un sello, que debe ser legible, y que tenga también escrito el aviso de que el 20% de los grandes premios del sorteo (superiores a 100.000 euros) será retenido por Hacienda.

Las participaciones, además, también pueden comprarse por Internet, pero por allí también deben cumplir los mismos requisitos. Para evitar sustos al respecto y que a uno le intenten colar una participación falsa, se aconseja comprarlas únicamente a personas o locales conocidos.