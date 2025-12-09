Suscribete a
¿Por qué el 13 es uno de los números más buscados en la Lotería de Navidad?

Desde siempre se ha relacionado a este número con la mala suerte, pero es una de las terminaciones favoritas de muchos españoles en el sorteo

¿Por qué el 13 es uno de los números más buscados en la Lotería de Navidad?
Jordi Martínez

Se acerca el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad, fijado como es habitual para el 22 de diciembre. Como cada año, los niños de San Ildefonso anunciarán los afortunados números en el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán millones de euros ... en juego, por lo que los españoles llevan ya semanas comprando décimos.

