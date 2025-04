El vídeo con el que Kate Middleton ha anunciado que tiene cáncer

Kate Middleton ha revelado que padece cáncer en un vídeo que Kensington Palace ha difundido tras días de rumores y teorías sobre la ausencia de agenda pública de la Princesa de Gales.

El pasado mes de enero, la Princesa de Gales, de 42 años, se sometió a una cirugía y estuvo hospitalizada durante dos semanas. La Casa Real británica declinó informar de la dolencia de la mujer de Guillermo de Gales y desde entonces ha estado alejada de la vida pública y en reposo. Con un vídeo en sus redes sociales, la futura Reina de Reino Unido ha revelado que padece cáncer y que se encuentra bajo tratamiento.

El vídeo íntegro

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

«Quiero aprovechar esta oportunidad para agredecer todos los mensajes de apoyos y por vuestra comprensión mientras me recuperaba de una cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, los exámenes posteriores a la operación encontraron presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un curso de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia.

Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No estáis solos».