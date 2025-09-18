Ucrania afirma haber recuperado otros mil cuerpos entregados por Rusia

Ucrania ha anunciado este jueves que Rusia le ha entregado otros mil cuerpos. Según informa AFP, estos pertenecían a soldados ucranianos muertos en combate. El movimiento se ha llevado a cabo en el marco de un intercambio similar a los de estos últimos meses.

«Un millar de cuerpos, que según la parte rusa pertenecen a militares ucranianos, han sido repatriados a Ucrania», ha indicado en Telegram el centro gubernamental ucraniano para prisioneros de guerra.

Rusia, por su parte, ha recuperado los cuerpos de 24 soldados entregados por Ucrania, según ha informado en Telegram el corresponsal de guerra ruso Alexander Kots.

Los intercambios de soldados muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación abierta entre Kiev y Moscú desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Este nuevo canje eleva a más de 12.000 el número de cuerpos recuperados por Ucrania desde principios de año, mientras que Rusia ha recibido varios centenares en el mismo período.

Las conversaciones para un alto el fuego están de nuevo en punto muerto, ya que las posiciones de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.