Trump reduce a «10 o 12 días» el plazo a Putin para pactar la paz con Kiev

Donald Trump ha decidido acortar drásticamente el plazo que había dado a Vladímir Putin para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, que hace apenas dos semanas habló de 50 días, anunció este lunes desde Escocia que ahora ... le concede «10 o 12 días» al líder ruso.

«Estoy decepcionado con Putin, muy decepcionado. Ya sé lo que va a pasar, así que reduje los 50 días a un número menor», dijo. La nueva fecha límite, según precisó, se sitúa entre el 7 y el 9 de agosto. Si no hay acuerdos, castigará a Rusia con aranceles.

Trump justificó su decisión por la falta de avances y el aumento de los ataques rusos, que este lunes incluyeron el lanzamiento de más de 300 drones, cuatro misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre ciudades ucranianas. «No tiene sentido esperar. No vemos ningún progreso», afirmó. Según el mandatario, Putin continúa bombardeando a civiles mientras promete conversaciones de paz. «Y esa –añadió– no es la manera de hacerlo».

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el resort de golf Turnberry, propiedad del propio Trump. Fue una escena inusual: gaitas escocesas de fondo, apretón de manos, y declaraciones sobre los principales frentes abiertos en la política exterior estadounidense. No era Starmer el anfitrión, sino Trump, porque se aloja en uno de sus resorts.

Trump aseguró que, si no hay avances, impondrá nuevas sanciones económicas y aranceles secundarios dirigidos a los socios comerciales de Rusia. Aun así, expresó reservas sobre castigar directamente al Kremlin. «Quiero a los rusos. No quiero hacerles eso, pero mucha gente está muriendo», declaró. Añadió que ya no está interesado en más conversaciones con Putin: «No me interesa hablar más».

Los últimos ataques rusos afectaron zonas alejadas del frente, como Kiev y Kropyvnytskyi. Ocho personas resultaron heridas, incluida una niña de cuatro años. La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que el objetivo principal era una base aérea en Starokostiantyniv, en el oeste del país. Rusia asegura haber destruido un arsenal con misiles y componentes de drones.