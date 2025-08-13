Suscribete a
Trump planea militarizar las principales ciudades demócratas

El presidente dice que si no bajan los delitos de forma urgente, enviará a reservistas como en Washington

El Pentágono trabaja en crear una fuerza especial de unos 600 efectivos que pueda desplazarse en horas

Militares estadounidenses caminan por la ciudad de Washington tras el anuncio de Trump de militarizar la capital REUTERS
David Alandete

Corresponsal en Washington

El Pentágono estudia crear lo que define como una «Fuerza de Reacción Rápida contra Disturbios Civiles» compuesta por centenares de reservistas de la Guardia Nacional, con 600 soldados de guardia permanente para desplegarse en menos de una hora en ciudades estadounidenses que enfrenten ... protestas u otras situaciones de agitación. La fuerza estaría dividida en dos grupos de 300, con bases en Alabama y Arizona para cubrir, respectivamente, las zonas al este y oeste del río Misisipi.

