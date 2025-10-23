Suscribete a
Trump cancela el despliegue de agentes federales en San Francisco

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, afirmó que el presidente estadounidense lo llamó el miércoles por la noche para comunicarle que cancelaba cualquier plan de despliegue federal

Protesta contra la llegada de agentes federales a la base de la Guardia Costera en Alameda
Protesta contra la llegada de agentes federales a la base de la Guardia Costera en Alameda reuters

REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desplegará agentes federales en San Francisco como se tenía previsto desde este mismo jueves, declaró el alcalde de la ciudad californiana, citando una llamada con el líder republicano.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, afirmó ... que Trump lo llamó el miércoles por la noche para comunicarle que cancelaba cualquier plan de despliegue federal. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, «reafirmó esa dirección» en otra llamada el jueves por la mañana, según declaró Lurie en una publicación de X.

