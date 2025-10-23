Trump cancela el despliegue de agentes federales en San Francisco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desplegará agentes federales en San Francisco como se tenía previsto desde este mismo jueves, declaró el alcalde de la ciudad californiana, citando una llamada con el líder republicano.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, afirmó ... que Trump lo llamó el miércoles por la noche para comunicarle que cancelaba cualquier plan de despliegue federal. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, «reafirmó esa dirección» en otra llamada el jueves por la mañana, según declaró Lurie en una publicación de X.

«Tenemos trabajo por hacer y agradeceríamos la colaboración continua con el FBI, la DEA, la ATF y el Fiscal de Estados Unidos para erradicar las drogas y a los narcotraficantes de nuestras calles, pero tener al Ejército y una aplicación militarizada de la ley migratoria en nuestra ciudad obstaculizará nuestra recuperación«, declaró Lurie. «Agradecemos que el presidente comprenda que somos el centro global de la tecnología, y cuando San Francisco es fuerte, nuestro país es fuerte». La Casa Blanca recula Trump había indicado que San Francisco sería la siguiente parada para las tropas de la Guardia Nacional que enviaría a varias ciudades lideradas por los demócratas en EE. UU., medidas que han sido impugnadas en los tribunales. «Vamos a San Francisco y lo haremos genial», declaró Trump a Fox News el domingo.

