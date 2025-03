La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acorralada por la crisis, anuncia elecciones para 2026

El 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte sucedió a Pedro Castillo en la presidencia de Perú tras ser destituido por el Congreso. Más de una vez ha temido correr la misma suerte de su antecesor debido a varias investigaciones que le sigue la ... Fiscalía por presuntamente haber recibido joyas, relojes y una cirugía estética a cambio de favores.

En el tiempo en que va en el cargo, la primera presidenta peruana fue salvada de la destitución en el Congreso por las cuatro familias que forman el pacto no escrito con Boluarte: los Fujimori, los Acuña, los Luna y los Cerrón.

Los legisladores de los partidos políticos de las cuatro familias la han protegido más de una vez de las solicitudes de destitución por los regalos lujosos que recibió del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima o por una operación estética a la nariz y a su figura por un médico que buscaba puestos para algunos miembros de su familia. También se le investiga a Boluarte por supuestamente proteger al líder de 'Perú Libre', Vladimir Cerrón, quien es prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción.

«Hoy, cumpliendo con el mandato constitucional y legal, demostrando nuestro firme compromiso con la democracia, convoco a elecciones generales para el 12 de abril de 2026», ha dicho Boluarte en un discurso en Palacio de gobierno en Lima, acompañada de las autoridades que integran el sistema electoral; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, y la jefa del Registro Electoral Nacional de Identidad y Estado Civil, Carmen Velarde.

«Cuando el 7 de diciembre del 2022 en las circunstancias aciagas que vivió nuestra patria asumí la presidencia, lo hice en cumplimiento con un mandato constitucional que dispone la sucesión en caso de vacancia», ha recordado la mandataria Dina Boluarte. Entre las virtudes que destacó la jefa de Estado al mando del Perú, indica que lo hizo con «esfuerzo, entrega, responsabilidad y honestidad».

«Aquel día, el Perú se asomó una vez más al precipicio al verse afectado por un golpe de estado que pretendía socavar el orden constitucional y el sistema democrático… Hoy es oportuno preguntarse, ¿qué hubiera sido del Perú si ese golpe de estado se consumaba? ¿Qué hubiera sido de nuestra economía si ese atropello a la constitución tenía éxito?».

La jefa de estado –que tiene 93% de desaprobación según la empresa Datum– ha decidido hacer la convocatoria de las elecciones al día siguiente del nombramiento del nuevo ministro del interior, Julio Diaz Zulueta, quien reemplazó a Juan José Santivañez, uno de los colaboradores más cercanos a Boluarte y que ha sido censurado por el Congreso.

Santivañez ha salido en medio de críticas por una gestión donde el sicariato y la extorsión a los negocios –pequeños y medianos– se ha convertido en la norma y no la excepción. La muerte del cantante de un popular grupo 'Armonía 10', Paul Russo ha suscitado una masiva manifestación en Lima y varias ciudades peruanas han pedido la salida de Dina Boluarte y de sus socios políticos en el Congreso.

El caos

La presidenta Boluarte –que tiene una popularidad que fluctúa entre 5 y 7%– ha resaltado que la convocatoria de elecciones busca acabar con el caos y la anarquía en un país donde desde el 2016 ha habido seis jefes de Estado: «Esperamos por el bien del Perú que los comicios del 2026 no solo permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio sino poner fin al periodo de inestabilidad que ha llevado al Perú a tener seis presidentes generando una polarización que solo nos ha dividido con el retraso de las inversiones y el incremento de la inseguridad».

Las elecciones han sido convocadas para el próximo 12 de abril y ese día se elegirá al sucesor de Boluarte y a los miembros de la Cámara de Senadores (60) y de Diputados (130). Se regresará a la fórmula bicameral que desapareció tras la promulgación de la Constitución de 1993.

Por último, Boluarte ha destacado la recuperación de la economía peruana donde destaca que en 2025 la proyección de crecimiento es del 4% y el 2026 en alrededor del 5%, con un manejo prudente y responsable de la economía«.

«Boluarte no respira por sí sola»

El catedrático y ex jefe de la Oficina de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, ha dicho que la decisión de Boluarte se realiza en medio de la difícil situación que atraviesa su gobierno y que «el balón de oxígeno de Boluarte siempre se lo ha dado el Congreso. Ella (Boluarte) no respira por sí sola». «Es una presidenta que no gobierna», ha dicho Tuesta en 'RPP noticias'.

El excongresista Víctor Andrés Belaúnde señala que «el Congreso no es de oposición, que es una dama de compañía del Gobierno y va a estar de acuerdo con la decisión de Boluarte».

«El siguiente paso a la convocatoria de las elecciones es que la presidenta nombre un gabinete de ministros que sea de salida y de consenso para dejar la casa en orden y entregarla a su sucesor», finaliza García Belaunde.