Una periodista evacuada de la Franja: «Mi objetivo es contar la masacre israelí en Gaza»

Duha Elsaife fue evacuada con su hijo de once años de Gaza tras un brutal bombardeo donde perdió a toda su familia. Nos recibe en Ammán, donde espera poder recuperarse de las heridas y volver a su tierra

En la única Gaza donde se puede entrar

Duha Elsaife muestra sus cicatrices en el rostro tras ser víctima de un bombardeo israelí en Ciudad de Gaza
IGNACIO GIL
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Enviada especial a Ammán (Jordania)

«Me llamo Duha Elsaife . Tengo 33 años. Soy de Ciudad de Gaza y soy madre y periodista».

Es sábado, principios de septiembre. Hemos quedado con Duha, una periodista evacuada hace unos días de la franja de Gaza. Ahora está con su hijo Saif en ... Ammán, capital jordana. El aspecto de ambos es de dos personas exhaustas. Acaban de llegar de Irbid, al norte de Ammán, a unas dos horas en coche. El cansancio no es sólo por el viaje, sino por haber pasado muchas noches sin pegar ojo. Vienen de estar con parte de su familia que vive en Jordania durante tres días para celebrar el entierro de sus padres, tres de sus hijos, su hermana y cuatro de sus sobrinos. Todos han muerto en Gaza como consecuencia de los bombardeos israelíes. Sus hijos hace cinco meses y sus padres hace tan solo unos días (el dos de septiembre).

