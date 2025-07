El 14 de mayo de 1948, por la tarde, David Ben-Gurion proclamó en Tel Aviv la independencia del Estado de Israel. La ceremonia celebrada seis meses después del plan de partición de Palestina aprobado por Naciones Unidas no se publicitó mucho, ya que se ... temía que las autoridades británicas pudieran impedirla o que los ejércitos árabes invadieran antes de lo previsto. Once minutos después de la medianoche, el presidente Harry Truman reconoció de facto al nuevo Estado que culminaba las aspiraciones del sionismo moderno. Durante los últimos 77 años, la historia de Estados Unidos ha estado vinculada con la de Israel a través de una privilegiada alianza. Una sincronización para lo bueno pero también para lo malo. Como demuestra el hecho de que Trump y su 'Mini Yo', Netanyahu, se han convertido en la principal amenaza contra sus respectivas democracias. En guerra contra la separación de poderes y el imperio de la ley, Donald y Bibi han terminado por convertirse en la súper pareja de esa argamasa política tan familiar de incompetencia, corrupción, sectarismo y vileza.

Los providenciales Sonny & Cher del nacional–populismo (I Got You Babe) comparten el mismo guión. Si pierden elecciones es porque se las han robado. Si la Justicia les obliga a rendir cuentas, es 'lawfare'. Todo vale en su defensa del pueblo bueno, muy bueno contra las élites malas, muy malas: neutralizar al poder judicial, desmantelar los controles que limitan su autoridad y desacreditar a los profesionales e instituciones que no se doblegan. Y en esa deriva, tanto Estados Unidos como Israel cada vez están más solos.

El presidente Trump ha terminado por extender lo más parecido a un cheque en blanco al primer ministro Netanyahu. La lista de «regalitos» culmina con el bombardeo contra objetivos del programa nuclear de Irán pero también incluye todas y cada una de las decisiones que han terminado por hacer materialmente imposible la solución de dos Estados para el conflicto palestino. Toda esta sintonía supone dos democracias en su tiempo excepcionales pero cada vez más irreconocibles.