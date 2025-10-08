Negociaciones de Israel y Hamás para el plan de paz de Trump en Gaza, en directo: noticias de la guerra y última hora hoy

Sigue en directo la última hora de las negociaciones entre Israel y Hamás sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump tras dos años de guerra.

15:56 Llegan los enviados de EE.UU. a Egipto para unirse a las negociaciones El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, llegaron a Egipto para unirse a las negociaciones con Hamás e Israel

15:53 Hamás anuncia un intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados si hay acuerdo El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles un intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados en caso de que las partes alcancen un nuevo acuerdo de alto el fuego, en medio de los contactos indirectos en Egipto al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

15:36 Israel intercepta una nueva flotilla para Gaza Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza denunciaron que el ejército de Israel interceptó el miércoles varios de sus navíos. La ONG Global Sumud, que coordina la iniciativa que busca romper el bloqueo que Israel impone a Gaza, informó inicialmente que tres barcos habían sido «interceptados a 220 kilómetros de la costa de Gaza» el miércoles temprano.

15:21 Marwan Barghouti, el símbolo para el pueblo palestino que los islamistas insisten en liberar en las negociaciones sobre Gaza Se llama Marwan Barghouti y tiene 66 años, de los que los últimos 23 han transcurrido en una cárcel israelí. Hamás exige su liberación junto a otros presos palestinos condenados a cadena perpetua, a cambio de la entrega de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, según lo estipulado en uno de los puntos del plan de paz de Donald Trump. Barghouti, que en su época de actividad política y militar en el partido de Yaser Arafat se oponía a Hamás, es un símbolo para el pueblo palestino. Y es la fuerza de ese carisma, forjado en la cárcel y convertido en leyenda, lo que impele al Gobierno de Netanyahu a negarse a su liberación. Por Paco de Andrés.

15:06 La activista de la flotilla Reyes Ribó no será liberada hoy y seguirá bajo custodia israelí, según Albares La activista española Reyes Ribó, detenida por Israel el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla, seguirá bajo custodia israelí por ahora, según ha informado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ribó es la única de los 49 españoles que viajaban a bordo de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que sigue detenida en Israel como resultado de que propinó un mordisco el domingo pasado a un funcionario de la prisión en la que está recluida, según denunció la Policía israelí.

15:05 Erdogan desvela que Trump pidió a Turquía que «convenza» a Hamás para que acepte su plan para Gaza El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha desvelado este miércoles que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le reclamó que «convenciera» al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que acepte su propuesta de paz para la Franja de Gaza, en medio de los contactos indirectos con Israel sobre un posible pacto que implique un alto el fuego y la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.