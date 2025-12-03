Suscribete a
De una supuesta consulta a un baño turco: los demócratas publican nuevos vídeos y fotos de la casa de Epstein en las Islas Vírgenes

El partido ha sacado a la luz estas imágenes de la isla privada del financiero pederasta para aumentar la presión sobre Trump

Trump amenaza a los narcotraficantes de Venezuela: «Vamos a atacar por tierra, a acabar con esos hijos de perra»

Mientras Donald Trump hace malabares para manejar los múltiples frentes que tiene abiertos, entre las tensiones con Venezuela y sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania, los demócratas han vuelto a aumentar la presión sobre él con el caso Epstein. Este ... miércoles han publicado varias fotografías y vídeos de la isla caribeña Little Saint James del multimillonario pederasta, donde presuntamente traficaba con menores.

