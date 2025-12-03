De una supuesta consulta a un baño turco: los demócratas publican nuevos vídeos y fotos de la casa de Epstein en las Islas Vírgenes

Mientras Donald Trump hace malabares para manejar los múltiples frentes que tiene abiertos, entre las tensiones con Venezuela y sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania, los demócratas han vuelto a aumentar la presión sobre él con el caso Epstein. Este ... miércoles han publicado varias fotografías y vídeos de la isla caribeña Little Saint James del multimillonario pederasta, donde presuntamente traficaba con menores.

Las nuevas imágenes y grabaciones muestran la casa de Epstein en las Islas Vírgenes, incluidas varias habitaciones, un teléfono, lo que parece ser una oficina o biblioteca, un baño turco y una pizarra con las palabras «engaño», «poder», «verdad» y «político», además de algunas ilegibles por estar tachadas. Otra de las fotos de la vivienda, con jardines que llegan hasta la orilla del mar y una gran piscina exterior, corresponde a una especie de consulta con un sillón de dentista, varios armarios y siniestras máscaras colgadas en la pared.

La última novia del magnate, Karyna Shuliak, era precisamente dentista, y fue Epstein quien financió sus estudios de odontología. Ambos mantuvieron una relación desde 2010 hasta la muerte del pedófilo en 2019, y ella figuraba como beneficiaria principal de uno de sus fideicomisos secretos, tal y como publicaron los medios locales. La joven, originaria de Bielorrusia, compartía una oficina en St. Thomas con una de las compañías fantasma del millonario.

Noticia Relacionada Donald Trump abre un nuevo capítulo en la trama Epstein: firma la ley para la desclasificación de los documentos Javier Ansorena El presidente estadounidense pronosticó que a los demócratas «les saldrá el tiro por la culata» con su insistencia en revelar la información del caso

Si bien las imágenes del antiguo refugio caribeño de Epstein no aportan mucha información nueva sobre el escándalo, pueden aumentar la presión sobre la Administración Trump para que cumpla con el requisito de publicar todos los archivos de investigación recopilados durante años sobre las actividades del que fue su amigo, con repercusiones potencialmente embarazosas y políticamente explosivas.

Una consulta con un sillón de dentista, un teléfono con contactos tachados y una pizarra con palabras, algunas de ellas tapadas ABC

El presidente estadounidense luchó durante meses para impedir que los archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia vieran la luz, pero el pasado 19 de noviembre cedió a la presión del Congreso -incluida la de su Partido Republicano- y firmó una ley que obliga a publicar los materiales. Queda por ver cuántos de los extensos documentos serán divulgados, ya que es probable que las autoridades aleguen la necesidad de proteger las investigaciones en curso.

La zona exterior de la casa, una de las habitaciones y un carte de 'No pasar' ABC

Epstein, financiero de éxito, cultivó amistades con personalidades acaudaladas y bien posicionadas, a las que invitaba con frecuencia a su lujosa casa en el Caribe. El escándalo estalló en 2008, cuando fue condenado por dos delitos sexuales, entre ellos, solicitar los servicios de prostitución de una menor. No obstante, cumplió apenas doce meses de cárcel en condiciones inusualmente indulgentes y evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Falleció en prisión preventiva en Nueva York ese mismo año y su muerte fue clasificada como suicidio.

Trump y sus aliados promovieron durante años teorías sobre la protección de poderosos demócratas vinculados a Epstein, en lo que presentaron como un ejemplo de cómo los hombres ricos pueden esconderse detrás de abogados, dinero y conexiones. Sin embargo, el propio presidente mantuvo durante años una relación de amistad con el pederasta, lo que suscitó preguntas sobre lo que sabía realmente acerca de las actividades del financiero.

El curso de los acontecimientos llevó a Trump a cambiar su postura. Tras iniciar su segundo mandato presidencial en enero de este año, pasó de pedir la publicación de los archivos de la investigación sobre Epstein a calificar el escándalo de «bulo» y oponerse a cualquier publicación.