Muere el adolescente de 14 años que apuñaló a una profesora en un instituto de Francia y posteriormente se acuchilló a sí mismo

Un agente de Policía en el instituto donde sucedieron los hechos.

El adolescente de 14 años que apuñaló a una profesora en un centro educativo de Francia ha fallecido al no sobreponerse de las cuchilladas que se autoinfligió en el cuello, informa AFP, que cita a una fuente cercana a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en Benfeld, al noreste del país. Este ha sido el último de una serie de ataques con cuchillo en centros de secundaria en Francia.

A primera hora de la mañana, el adolescente acuchilló a una profesora de música de 66 años, que resultó herida en la cara. Tras el ataque, huyó del centro Robert Schuman en bicicleta. Cuando iba a ser detenido por la policía, se apuñaló varias veces en el cuello, por lo que fue trasladado en estado crítico en helicóptero al hospital. Allí fue operado y sedado. Finalmente, el joven acabó falleciendo el domingo por la tarde, ha precisado la fuente cercana a la investigación consultada por AFP.

El chico no tenía antecedentes penales ni historial de alumno violento. La ministra de Educación Nacional, Élisabeth Borne, ha precisado que el centro lo sancionó en el pasado con «una exclusión temporal» debido a su «fascinación hacia Hitler, y también hacia las armas».

Además, al estar en situación de discapacidad, los servicios sociales se hicieron cargo de él desde que era un bebé. El adolescente también sufrió violencia por parte de una familia de acogida, que fue condenada en 2024. Por su parte, el equipo educativo del centro seguía de cerca al adolescente, que estaba en una situación de «fragilidad escolar».

El ataque, cuyos motivos se desconocen, ha reavivado el debate sobre la violencia en los centros educativos, tras registrarse varios hechos similares en los últimos meses.