Italia se echó a la calle por Gaza y la flotilla tras el abordaje israelí

La interceptación de la Global Sumud Flotilla, que navegaba con ayuda humanitaria hacia Gaza, ha desatado una cadena de protestas esta noche en varias ciudades italianas. Los manifestantes ocuparon las vías de la estación central de tren en Nápoles, provocando un bloqueo, ... y organizaron cortes y marchas en Roma, Milán, Turín, Pisa, Bolonia y Génova, entre otras.

En la capital italiana, el foco se centró en la Piazza dei Cinquecento, frente a la estación de Termini, rebautizada por los manifestantes como «plaza Gaza». La policía cerró los accesos a la estación. Desde allí, unas 10.000 personas, según los medios italianos, se dirigieron hacia Palazzo Chigi, sede del Gobierno, siendo desviada la manifestación con un gran despliegue policial. La marcha coreó lemas contra la primera ministra, entre ellos 'Gobierno Meloni, dimisión'. La líder de Hermanos de Italia criticó duramente a los activistas de la flotilla, asegurando que «insistir en esta fase es irresponsable». A su llegada al Consejo Europeo en Copenhague, Meloni elevó el tono al insinuar que las «sufrimientos del pueblo palestino no eran la prioridad» de la flotilla. La primera ministra italiana insistió en que »el riesgo de una iniciativa que decía nacer por una cuestión humanitaria –y luego se descubrió que era para forzar un bloqueo naval– asume unos contornos increíbles«.

Huelga General

Una huelga general ha sido convocada por el sindicato mayoritario CGIL para el viernes 3 de octubre, a la que se han sumado USB, CUB y otros sindicatos de base. En respuesta, el vicepresidente ministro y titular de Transportes, Matteo Salvini, valora imponer servicios mínimos, reviviendo la tensión sindical tras un paro similar por la misma causa el pasado 22 de septiembre, con graves incidentes en Milán.

En paralelo, centros logísticos se suman a la protesta. Génova, Livorno y otros puertos han organizado presidios; colectivos de estibadores que ya han frenado atraques en días pasados prometen nuevas acciones a favor de Gaza y n solidaridad con la flotilla.

Mayoría de apoyo

El apoyo a la flotilla no es solo callejero. Sondeos recientes muestran que el 71% de los italianos apoya la misión. En ella viajan 40 ciudadanos italianos, incluidos cuatro parlamentarios y un concejal de partidos de la oposición (PD, M5S y AVS).

Protestas en Roma La gente grita «¡Huelga general, bloqueemos todo!» durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud (GSF) en Roma, Italia Efe

En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aseguró haber recibido garantías de que las fuerzas israelíes no emplearán la violencia contra los activistas. Mientras tanto, Roma prepara para el sábado 4 de octubre una gran manifestación, presentada como una «ola popular» que unirá el apoyo a Palestina con reivindicaciones laborales.