El gobernador paulista Tarcisio de Freitas promete indultar a Bolsonaro si es elegido presidente de Brasil

El gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, posible candidato de la derecha a las elecciones presidenciales brasileñas de 2026, ha anunciado que su primera medida si es elegido será indultar al expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpe de Estado.

«En ese momento. Primer acto. Porque todo lo que está sucediendo es absolutamente irracional», ha afirmado De Freitas en una entrevista publicada por el 'Diário do Grande ABC'.

Considerado candidato 'de facto', ha vuelto a negar en la entrevista sus aspiraciones. «Yo no soy candidato a la presidencia. Voy a dejar eso bien claro. Todo gobernador de Sao Paulo es presidenciable por el tamaño del estado, un estado muy importante«, ha alegado.

Noticia Relacionada El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga El control se limita a la zona externa de la casa y a la valla, mientras que el interior queda excluido en la orden emitida por el juez

De Freitas ha defendido en anteriores ocasiones el indulto para Bolsonaro en actos con empresarios, latifundistas y banqueros. De hecho, cree que cualquier nuevo presidente de «centro-derecha» concedería el indulto a Bolsonaro por ser «un factor de pacificación».

Previamente, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, dijo en una entrevista con 'Folha de Sao Paulo' que cualquier candidato que quiera recibir el apoyo de Bolsonaro debe comprometerse al indulto y, además, a luchar ante el Tribunal Supremo de Justicia para defenderlo si fuera necesario.

Bolsonaro está en su casa con una tobillera electrónica y en prisión domiciliaria a la espera del inminente comienzo del juicio por su implicación en la trama golpista fallida activada tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, previsto para el 2 de septiembre.