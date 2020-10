A pesar de su gran fracaso de 2016, las encuestas reinciden

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 20/10/2020 01:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La suerte parece estar ya echada. La distancia del candidato demócrata con respecto al republicano es ya tal, que muchos expertos en demoscopia dicen que es insalvable. No son sólo las encuestas que van saliendo una tras otra, que reflejan una distancia mayor a seis puntos entre ambos. Es también la conclusión unánime de los diversos servicios de proyección electoral de los estadísticos más reputados, que cuentan no la intención de voto sino las probabilidades de ganar que tiene un candidato, y ahí Joe Biden gana en casi 90 de 100 escenarios posibles. Todo estaría entonces muy claro, si no fuera porque es un escenario idéntico al de hace cuatro años.

Aún quedan para el recuerdo titulares como aquel del