Al menos dos alumnos muertos y tres heridos en el ataque a una escuela en Brasil

Un vehículo de la Policía Militar custodia las afueras de la escuela Estatal Luiz Felipe.

Al menos dos alumnos han muerto y otros tres han resultado resultaron heridos este jueves tras un ataque a tiros a una escuela del estado de Ceará (noreste de Brasil), según informaciones preliminares divulgadas por fuentes oficiales.

El tiroteo ha ocurrido en la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, del municipio de Sobral, durante un descanso.

«Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las víctimas en el aparcamiento», ha señalado la Secretaría de Seguridad Pública de Caerá en un comunicado enviado a EFE.

De acuerdo con la nota, una cantidad de droga, una balanza de precisión y un paquete fueron incautados a una de las víctimas, que era un adolescente.

La Secretaría ha informado que están empleando todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad «para localizar y capturar a los involucrados» en las muertes de dos adolescentes, «aún no identificados formalmente».

También ha confirmado que otras tres víctimas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros de salud locales.

Aunque no fueron apuntados los motivos de los hechos, la Secretaría ha señalado que ya avanzan las investigaciones sobre el caso y que se están realizando los peritajes pertinentes.

Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, — Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 25, 2025

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, ha lamentado los hechos y los ha calificado de «gravísimos e intolerables» en un mensaje publicado en las redes sociales.