Comienza la batalla por la amenazada superviviencia del Gobierno de Francia

El primer ministro francés anuncia la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el próximo 8 de septiembre, que deberá aprobar o rechazar unos presupuestos del Estado rechazados por la gran mayoría de las fuerzas políticas nacionales

Más del 60% de los franceses desean la dimisión de Macron para salir de una crisis histórica

El primer ministro de Francia, François Bayrou, durante la rueda de prensa de este lunes
El primer ministro de Francia, François Bayrou, durante la rueda de prensa de este lunes af
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El mes de julio pasado, François Bayrou, primer ministro, jefe de gobierno, hizo un balance catastrófico de las cuentas de la Nación, el Estado. Cuarenta y cuatro días después, la tarde del lunes, anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional ( ... AN), el próximo 8 de septiembre, que deberá aprobar o rechazar unos presupuestos del Estado rechazados por la gran mayoría de las fuerzas políticas nacionales.

