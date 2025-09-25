Suscribete a
Los drones de Kiev contra la industria petrolera rusa ponen en jaque la financiación de Putin

Los ataques lanzados casi a diario por Ucrania han dañado las exportaciones rusas y su capacidad de refinación del crudo

Rusia no ve más alternativa que seguir la guerra de Ucrania tras el giro de Trump

La planta petroquímica Neftekhim Salavat, de Gazprom, ha sido alcanzada dos veces por Ucrania en una semana
Miriam González

Kiev

La planta petroquímica de Gazprom Neftekhim Salavat está situada en la república rusa de Bashkortostán, a unos 1.400 kilómetros de distancia del frente ucraniano. Es una de las mayores refinerías de petróleo del país euroasiático y ha sido atacada dos veces en menos de una semana ... . Los drones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano) han vuelto a demostrar su capacidad de golpear el corazón económico del enemigo. Pero este no fue el único ataque acontecido durante la mañana del miércoles. Además de Salavat, los vehículos aéreos no tripulados ucranianos alcanzaron las estaciones de bombeo de petróleo de Kuzmichi-1 y Zenzevatka, encargadas de trasladar el crudo en la provincia de Volgogrado.

