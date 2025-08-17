Suscribete a
España acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

Bolivia vota presidente con un gran dispositivo de seguridad, amplia observación internacional y el boicot de Evo Morales

El expresidente, que se encuentra inhabilitado, ha llamado al voto nulo como forma de protesta

Bolivia se dispone a abrir una nueva etapa y dar la puntilla al movimiento de Evo Morales en la primera vuelta electoral

El candidato Andrónico Rodríguez es escoltado tras votar y ser apedreado en Cochabamba
Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

Cerca de ocho millones de bolivianos están habilitadas para elegir presidente, vicepresidente y a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa por un periodo de cinco años y acuden este domingo, 17 de agosto, a las urnas. Las mesas se abrieron a las 8. ... 00 (hora de Bolivia) y deben funcionar hasta que el último votante que esté haciendo cola haya emitido su sufragio. Según las autoridades, se ha reforzado la seguridad y se trata de la elección más observada de los últimos años.

