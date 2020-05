Caracas afirma haber frustrado un «intento de golpe militar» por parte de un grupo de «mercenarios» Este ataque tenía «la finalidad de cometer actos terroristas en el país», según el ministro del interior del régimen de Maduro, Néstor Luis Reverol

El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol,anunció hoy que en horas de la madrugada frustraron una «invasión vía marítima», dirigida por «mercenarios» por las costas del puerto La Guaira, litoral de Caracas, donde resultaron unos 8 abatidos, varios heridos y detenidos.

El general Reverol afirmó que el grupo de paramilitares procedía de la vecina Colombia, que entró a territorio venezolano con la supuesta intención de «asesinar» a líderes políticos y dar un golpe de Estado.

«Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado de La Guaira pero gracias a la acción oportuna y efectiva de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de la fuerza y de acción especial y policiales de la Policía Nacional Bolivariana fueron abatidos unos y detenidos otros», dijo en la transmisión de la estatal Venezolana de Televisión.

Según dijo en su cuenta de Twitter el periodista Román Camacho, fueron 8 los abatidos, entre ellos el capitán Robert Colina, alias «Pantera» y hay 2 personas detenidas. También se incautaron 10 fusiles, 1 pistola Glock 9mm, 2 ametralladoras AFAG, robadas del parque de armas del Palacio Federal Legislativo.

El capitán Robert Colina Ibarra alias «Pantera» fue jefe de seguridad del ex ministro chavista Andrés Izarra, cuando éste estaba al frente de la cartera de Comunicación e Información.

Hace dos meses, el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, vinculó al capitán Robert Colina en el plan conspirativo que organizó el general Cliver Alcalá Cordones desde Colombia antes de entregarse a la justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo.

El mayor general retirado, Herbert García Plaza, refutó la versión ofrecida por el ministro Reverol de una supuesta invasión marítima en Macuto, La Guaira, y considera que pudiera tratarse de una guerra entre carteles de la droga.

«Procedentes de Colombia y van a ingresar por el Norte de Venezuela y precisamente por Macuto». Algo no cuadra de esa incursión. Será guerra entre cárteles de la droga pero incursión terrorista no parece ser y por eso la vocería se la dieron al Ministro del Interior y Justicia, uno de los capos de ese cartel», precisó el también ex ministro García Plaza.

Vídeo del capitán Sequea

Por otra parte, este domingo, horas después de lo sucedido en La Guaira, fue difundido un vídeo en el que aparecía el capitán Antonio José Sequea, que se presentaba como el comandante de la «Operación de liberación. protección y seguridad de la patria Gedeon» que tiene como «misión acabar con la tiranía, la opresión y poner la libertad y restaurar la democracia al pueblo de Venezuela». A continuación hace un llamamiento a «los hermanos de armas, militares, funcionarios policiales ha llegado el momento de que caiga el que tenga que caer y que viva el que tiene que vivir. Es hora de que decidas y que te posiciones del lado del noble y glorioso pueblo de Venezuela».

Sequea, contra el que el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dictado una orden de arresto por «los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación», fue uno de los militares que, siendo miembro de la Guardia Nacional Bolivaria, participó hace un año en el levantamiento cívico-militar que liberó de su arresto domiciliario al opositor Leopoldo López. Esto le obligó después a esconderse para no ser detenido por el régimen de Maduro. Desde entonces vive en la clandestinidad, intentando crear «un movimiento militar» que acabe con el Gobierno de Maduro, y «defienda la constitución de Venezuela», según indicaron a ABC, fuentes cercanas al capitán que no descartan que pudiera haber participado en los sucesos de La Guaira, «que el Gobierno quiere distorsionar».