Varios muertos y heridos en un tiroteo en un periódico en Maryland (EE.UU.)

Un tiroteo en la redacción de un periódico se ha saldado este jueves con varios muertos y heridos en Annapolis (Maryland). El incidente ocurrió pasadas las dos y media de la tarde hora local (ocho y media de la noche en España), cuando la policía recibió los primeros avisos sobre disparos en el número 888 de Bestgate Road, la sede del periódico local «Capital Gazette».

Según el relato de uno de los reporteros de este medio, un pequeño periódico que pertenece a «The Baltimore Sun», un hombre armado entró en la redacción y empezó a disparar. «Un solo atacante ha disparado a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas», escribió por Twitter Phil Davis, que cubre la información de sucesos para «Capital Gazette». «El atacante disparó a través de la puerta de cristal de la oficina y abrió fuego contra varios empleados. No puedo contar mucho más y no puedo asegurar que haya nadie declarado muerto, pero la situación es mala», añadió en otro mensaje, mientras esperaba a ser interrogado por la policía sobre lo que vio en el ataque.

El número de víctimas mortales no está confirmado por el momento. Varios medios se basaban en fuentes policiales para situarlo entre tres y cuatro víctimas mortales.

Tampoco hay por el momento información sobre los motivos del ataque a la redacción del periódico, si se trataba de un acto de terrorismo, un caso de violencia laboral, un asunto personal o de cualquier otro tipo. Un miembro de las fuerzas de seguridad aseguró a Reuters que el incidente se estaba tratando como un ataque terrorista.

Lo que sí estaba confirmado es que la Policía había detenido a una persona relacionada con el ataque. Su interrogatorio previsiblemente aclarará muchos aspectos del ataque.

«Absolutamente destrozado tras enterarme de esta tragedia en Annapolis», escribió en Twitter el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh