Trump presume de que la OTAN «es hoy más sólida gracias a mí»

Tarde para los horarios en que Donald Trump empieza a tuitear, pero comprensible después del cansancio acumulado tras varios días de viaje en el extranjero. La primera reacción del presidente al aluvión de críticas por sus declaraciones en Helsinki llegó a las 9:53 de la mañana del martes (hora de Washington): «Tuve una gran reunión con la OTAN. Han pagado 33.000 millones de dólares más y pagarán cientos de miles de millones de dólares más en el futuro, solo gracias a mí. La OTAN estaba debilitada, pero hoy vuelve a ser sólida (malo para Rusia). Los medios solo dicen que fui maleducado con los líderes, ¡nunca mencionan el dinero!».

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!