Trump hace campaña por el presidente polaco conservador Duda Estados Unidos trasladará tropas estacionadas en Alemania desde la II Guerra Mundial a Polonia

Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 26/06/2020 02:29h

La decisión siembra cizaña en Centroeuropa y Donald Trump lo sabe. Estados Unidos trasladará tropas estacionadas en Alemania desde la II Guerra Mundial a Polonia, según ha anunciado tras recibir en la Casa Blanca al presidente polaco, Andrzej Duda, a sólo cuatro días de las elecciones presidenciales en ese país en las que se presenta por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). Los efectivos estadounidenses en las bases alemanas pasarán de un máximo de 52.000 a 25.000. Los polacos «nos han preguntado si íbamos a enviar soldados adicionales (...) Vamos a salir probablemente de Alemania para ir a Polonia», ha dicho ante la prensa a la salida del Despacho Oval, «vamos a reducir nuestras fuerzas en Alemania. Algunas regresarán a casa y otras irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos lugares en Europa». Duda, por su parte, y a sabiendas del escozor que esta medida causará en Berlín, se ha apresurado a declarar que «no hemos pedido que traiga las tropas a Polonia, sino sencillamente le hemos pedido que no se lleve las tropas estadounidenses de Europa». «No me atrevería a decirle al presidente estadounidense dónde debe enviar a sus soldados, pero consideró la decisión muy razonable», ha dicho, y admitió haberle pedido «no retirar tropas estadounidenses de Europa para preservar la seguridad del continente».

Es la primera vez que Trump recibe a un presidente extranjero desde el inicio de la pandemia y la reunión se produce antes de que los votantes decidan el domingo en Polonia si le otorgarán o no un segundo mandato. Trump ha sido generoso con sus elogios a Duda y ha respaldado abiertamente su reelección. «Al presidente Duda le está yendo muy bien en Polonia», ha resumido, «está haciendo un trabajo excelente». «No creo que necesite mi ayuda», respondió a periodistas polacos que señalaron el apoyo de EE.UU. a su candidatura electoral.

Polonia lleva tiempo tratando de obtener una mayor asistencia militar estadounidense, particularmente desde la anexión rusa de Crimea en 2014. «Creo que envío una señal muy fuerte», ha dicho Trump al respecto. No ha proporcionado cifras sobre cuántos soldados serán trasladados de Alemania a Polonia, dejando la medida un poco en el aire, puesto que ni hay fecha ni cantidad de soldados. Pero no perdió la ocasión de repetir su consabida acusación a Berlín de no estar haciendo aportaciones justas al presupuesto de defensa de la OTAN.

Aviones de combate F-16

Según ha informado el periódico polaco Dziennik Gazeta Prawna, 30 aviones de combate estadounidenses F-16 estacionados en Alemania podrían trasladarse a Polonia junto con unos 2.000 soldados en las próximas semanas y el movimiento supondría una ruptura del status quo militar. La OTAN se comprometió con Rusia en 1997 a no establecer bases permanentes en el antiguo bloque oriental y estría ahora incumpliendo unilateralmente y sin consultas previas ese compromiso. La alianza ha rotado tropas por esos países y llevado a cabo espectaculares maniobras, pero ahora hablamos de establecimiento militar permanente en una instalación pagada por Varsovia y llamada Fort Trump. La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha aludido a ese acuerdo con Rusia en una entrevista con el Consejo del Atlántico Norte que ha tenido lugar esta mañana. «Si, por ejemplo, las tropas estadounidenses en Europa se trasladan a Polonia, esto debe hacerse teniendo en cuenta el pacto OTAN-Rusia», advirtió, «no debemos perder de vista este punto». Pero los intereses comerciales de EE.UU. parecen etar para Trump muy por delante de esas consideraciones.

Polonia se ha comprometido a comprar gas natural licuado estadounidense a partir de 2022, para diversificar sus fuentes de energía y a dejar de depender de la estatal rusa Gazprom. Varsovia y Washington están además negociando un acuerdo para construir plantas nucleares de gran escala en Polonia con tecnología estadounidense y Trump también ha discutido con Duda la Iniciativa de los Tres Mares, liderada por Polonia y Croacia con el objetivo de promover la conectividad entre las naciones de Europa Central y Oriental mediante el apoyo a la infraestructura, la energía y la interconectividad digital. Estados Unidos ha prometido hasta 1.000 millones de dólares para el proyecto y ha agradecido a Polonia la inversión de 500 millones de euros. El pasado mes de septiembre, Estados Unidos y Polonia firmarn una declaración conjunta sobre el 5G para seleccionar solo proveedores y equipos de confianza que garanticen la seguridad de las telecomunicaciones y la privacidad de los datos, con la puesta en marcha proyectos concretos y la exclusión de proveedores chinos. Trump trató de sumar a Alemania a un acuerdo similar pero la gran coalición prefirió no romper con Huawei

Por lo demás, Polonia pertenece al pequeño grupo de aliados de la OTAN que sí gastan el 2% de su PIB en defensa, según lo acordado por todos los miembros de la alianza y se encuentra en el proceso de «modernizar todo su ejército e invertir en equipo y preparación para asegurar la disuasión y defensa del Flanco Este de la OTAN», según su Ministerio de Defensa. En este contexto, Polonia tiene 126 contratos para comprar equipo militar estadounidense, incluyendo el programa de aviones de combate F-35; el sistema de defensa aérea y de misiles Patriot; el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS); y los misiles de separación conjunta aire-tierra, según los funcionarios. El país también participa en las misiones de la OTAN en todo el mundo, como la Operación Resolute Support en Afganistán y la Fuerza de Kosovo. «Polonia es un socio modelo en materia de defensa tanto de Estados Unidos como de la más amplia Alianza de la OTAN», señalan funcionarios de la administración estadounidense.