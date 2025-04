Trump da marcha atrás en su plan de cerrar Nueva York para frenar el coronavirus Solicitará a los neoyorkinos no salir de la ciudad

Donald Trump dio este sábado marcha atrás en sus planes de establecer una «cuarentena forzosa» para el área metropolitana de Nueva York , que incluye partes de los estados de New Jersey y Connecticut, para frenar la expansión de la epidemia de coronavirus. La medida incluiría «restringir los viajes» fuera de la zona afectada, según explicó a los reporteros el presidente de EE.UU., que mencionó que se están registrando problemas en estados como Florida, por neoyorquinos que han salido de la ciudad para evitar la epidemia y han provocado contagios.

Tras las fuertes protestas del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Trump cambió de opinión y, a través de Twitter, anunció que la cuarentena «no será necesaria», después de la recomendación de su grupo de trabajo para el coronavirus -liderado por el vicepresidente, Mike Pence- y de consultarlo con los gobernadores afectados. En su lugar, dijo, habrá una «fuerte recomendación sobre viajes», que solicitará a los neoyorquinos no salir de la ciudad.

El área metropolitana de Nueva York es la mayor de EE.UU., con 23 millones de habitantes, y acumula cerca de la mitad de todos los casos de coronavirus del país. Con EE.UU. como país con más contagios, tras superar esta semana a China e Italia, el brote de Nueva York es uno de los más peligrosos del mundo.

«Hay gente a la que le gustaría ver a Nueva York en cuarentena porque es un punto caliente», dijo Trump sobre la epidemia. «Estoy pensando en ello ahora, quizá no lo hagamos, pero hay una posibilidad de que hagamos una cuarentena, de poco tiempo, dos semanas», dijo sobre esa zona. Trump aclaró que no se cerraría el servicio de metro y que no se pararían camiones de transporte. «No afectará de ninguna manera al comercio», dijo.

Las autoridades médicas de EE.UU. ya han pedido esta semana a los neoyorquinos que se hayan desplazado a cualquier parte del país que hagan una cuarentena voluntaria en sus domicilios de catorce días para evitar contagiar la enfermedad en el caso de que hayan viajado con el virus.

Trump hizo estas declaraciones antes de partir hacia Norfolk (Virginia) para la ceremonia de envío de un buque-hospital a Nueva York. Aseguró que más tarde discutiría esos planes con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

«Supondría caos y tumulto», reaccionó con enfado en la CNN el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. «No creo que sea verosímil y legal », dijo antes de calificar al plan de «declaración federal de guerra a los estados».

Cuomo instauró hace una semana el confinamiento generalizado de la población de Nueva York, con la obligación de teletrabajo para el 100% de los negocios no esenciales. Sin embargo, mientras la epidemia avanza a marchas forzadas (este sábado, el número de contagiados en el estado se acercaba a los 55.000 y había 728 muertes confirmadas), los neoyorquinos pueden salir a la calle a pasear y a hacer ejercicio si mantienen el distanciamiento físico.

Tampoco hay ninguna limitación a salir de los límites de Nueva York, y algunos estados se están tomando la justicia por su mano. Las autoridades de Rhode Island, otro estado de la costa Este, está parando a los coches con matrícula de Nueva York y exigiendo a todos los visitantes neoyorquinos que hagan una cuarentena de catorce días.