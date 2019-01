Trump contempla volver a cerrar el Gobierno

No fue una claudicación, sino un cambio de estrategia. Así defendió ayer el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, la decisión de Donald Trump de permitir la reapertura del Gobierno federal sin haberse asegurado antes los 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) que necesita para acabar el muro en la frontera con México. «El presidente ha adquirido un compromiso con la defensa de la nación, y lo cumplirá con o sin la ayuda del Congreso», dijo Mulvaney en una entrevista televisiva.

El presidente, según su jefe de gabinete, contempla volver a cerrar la Administración si de aquí al 15 de febrero no tiene sobre su mesa una ley de presupuestos que incluya una partida para el muro. En el caso de no lograr dinero del Congreso, su única alternativa es declarar el estado de emergencia y apropiarse de fondos del Pentágono, un movimiento que los demócratas llevarían a los tribunales y cuyo trámite se demoraría años. «Creo que sería una idea terrible», dijo ayer en otra entrevista el senador republicano Marco Rubio. «Espero que no lo haga».

Trump, por su parte, denunció ayer que la cifra real de indocumentados en EE.UU. es de 25 millones de personas, en lugar de los 11 millones que manejan tanto su propio Gobierno como las organizaciones humanitarias. El presidente se quejó de que decenas de miles de esos «sin papeles» votan y deciden elecciones, algo que ha desmentido su propia administración. «¡Las noticias falsas son el enemigo del pueblo!», dijo posteriormente en Twitter.

We are not even into February and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. Cost Friday was $603,331,392. There are at least 25,772,342 illegal aliens, not the 11,000,000 that have been reported for years, in our Country. So ridiculous! DHS