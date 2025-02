La toma de posesión de Boric cierra un ciclo histórico de la política en Chile

El diputado izquierdista Gabriel Bori c jurará este viernes como 36° presidente de Chile, convirtiéndose en el mandatario más joven en ocupar dicho cargo, con solo 36 años, y dando inicio a un nuevo ciclo político para el país.

El traspaso del mando durante estas últimas semanas se ha realizado con total normalidad desde que Boric diera a conocer su gabinete a mediados de enero. Sin embargo, ello no ha evitado que el cambio se realice en momentos de alta tensión, derivados, principalmente, del debate constitucional en curso, la violencia en la zona de la Araucanía y la explosión migratoria ilegal en la frontera norte.

El todavía presidente, Sebastián Piñera , y el electo Boric dedicaron ayer gran parte de la jornada a las entrevistas bilaterales protocolarias con las delegaciones oficiales que asisten al cambio de mando, entre ellas la de España, encabezada por el Rey Felipe VI. El ministro de Exteriores, José María Albares , se quedó finalmente en Madrid para seguir de cerca la crisis de Ucrania.

Piñera se despidió de la nación anteanoche a través de una cadena nacional de televisión, donde reconoció errores durante sus cuatro años de mandato en referencia a las tardías ayudas a las familias al inicio de la pandemia, pero también recalcó que la crisis sanitaria y el estallido social de 2019 pusieron a prueba al país. «A nosotros nos ha tocado algo especialmente difícil», dijo, a la vez que apuntó a que la «ola irracional de violencia» vivida supuso uno de los grandes desafíos.

Salida de una generación

El fin de la era Piñera no solo implica que el poder queda en mano de los debutantes frenteamplistas, sino también la jubilación de toda una generación de dirigentes, algunos de los años 70. Así lo demuestra la composición del nuevo gabinete y la profunda renovación del Congreso mediante la aplicación de la ley que impide la reelección de senadores y diputados.

Los analistas políticos coinciden en señalar que la historia reconocerá en Piñera el buen manejo de la pandemia, especialmente en lo referido al proceso de vacunación, pero muchos creen que su administración se vio afectada por una oposición dura y obstruccionista, la pérdida del manejo de la agenda y el ‘parlamentarismo de facto’ ejercido por el Congreso, que usurpó al presidente la iniciativa exclusiva de algunas materias de ley.

Para Gonzalo Cordero, analista y exasesor de Piñera , el fin de este ciclo «es consecuencia de un centro-izquierda incapaz de levantar un proyecto alternativo a la extrema-izquierda y de defender sus gobiernos, así como de una centro-derecha incapaz de reivindicar el éxito de su modelo político económico».

El sociólogo Alfredo Joignant explica que Piñera y su administración sucumbió ante el estallido social y «aunque él no es responsable de este, no le quedó otra que subirse al proceso como actor secundario». Por su parte, el politólogo Marco Moreno afirma que el cambio de ciclo se percibe en que no solo habrá un profundo reemplazo de los actores políticos, sino que también llegarán nuevos temas (ambientalismo o feminismo) y la política se hará en nuevas condiciones.

Durante su mensaje de despedida, Piñera hizo algunas reflexiones sobre el momento que vive el país, especialmente referidas al trabajo de la Convención Constitucional (CC). El carácter refundacional que ha tomado el texto -dos sistemas de justicia, uno para pueblos indígenas, la creación de asambleas territoriales y la modificación del Senado- ha levantado voces de advertencia.

Al tenso debate constitucional se suman otras dos situaciones que serán las primeras tareas a las que se enfrentará Boric. Por un lado, el recrudecimiento de la violencia y los ataques terroristas en la zona mapuche de la Araucanía, con la implicación del estado de excepción constitucional. También la llegada masiva de inmigrantes irregulares, que ha provocado numerosas manifestaciones.

Los ausentes

La ceremonia de traspaso se celebrará en el salón plenario del Congreso, ubicado en Valparaíso. Entre los asistentes, destacan los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; los vicepresidentes de Brasily de Irlanda, y la representante del Gobierno de Estados Unidos, Isabella Casillas.

Encargado de la ceremonia, el Gobierno saliente no invitó a Venezuela y Nicaragua. En cambio, se confirmó la presencia del canciller cubano, Bruno Rodríguez. Por su parte, el presidente electo dispone de 26 invitaciones, que entregó al exlíder de Podemos Íñigo Errejón, que no acudirá, pues ha alegado problemas de agenda; al cantante Pedro Aznar; y, en una clara señal, al exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez y la escritora opositora a Ortega Gioconda Belli.

Cambios de protocolo La fotografía del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, regalando a Boric un peluche de su Pokémon preferido, Squirtle, resume el cambio generacional en Chile. El presidente electo ha modificado algunas tradiciones del traspaso de mando. Por ejemplo, lo primero que hará hoy será desayunar con dirigentes vecinales en la residencia presidencial de Cerro Castillo. Luego acudirá al Congreso en el tradicional Ford Galaxy de 1966, pero no usará corbata. Tampoco se realizará la gala oficial en el Teatro Municipal con invitados. Por la tarde dará el discurso a la nación desde uno de los balcones de La Moneda. Otra señal de los nuevos tiempos es que Boric ha elegido como residencia oficial una casona en una zona patrimonial del centro de Santiago, el barrio Yungay, y ha realizado él mismo la mudanza.