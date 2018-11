Al menos seis personas heridas tras un tiroteo en un bar de California

Un tiroteo en un bar del país y el oeste en el sur de California ha dejado al menos seis personas heridas, según ha informado «The Guardian».

La policía dijo que al menos 30 disparos se realizaron en el Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, que se encuentra a unos 64 kilómetros al oeste de Los Ángeles.

«Pasadas las 11 de la noche hubo disparos en el bar», dijo el capitán. Garo Kuredjian, un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Ventura. «En este momento, no tenemos información sobre las víctimas o el sospechoso», ha dicho.

Breaking News: Police and rescue workers responded to reports that several people were shot at a country and western dance venue in Thousand Oaks, California https://t.co/AXSUof1uTZ