La tercera oleada de coronavirus golpea a un Irán asfixiado por las sanciones de Trump

Mikel Ayestaran Corresponsal en Jerusalén Actualizado: 15/10/2020 01:19h

La tercera oleada de coronavirus golpea con dureza a Irán, donde la cifra real de muertos desde el inicio de la pandemia podría duplicar a la oficial, según las declaraciones del viceministro de Salud, Iraj Harirchi. La república islámica rompe marcas negativas cada día y ya ha superado las cifras que tenía en marzo en cuento a número de contagios diarios, con tres días superando los 4.800, y número de muertos, 279 en las últimas 24 horas. El país más afectado por el coronavirus en la región se enfrenta a esta situación mermado por las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, que esta semana se han reforzado con castigos a 18 bancos privados lo ha frenado, entre otras cosas, la importación de dos millones de vacunas contra la gripe, según denunció la Media Luna Roja.

Irán fue la puerta de entrada del virus a Oriente Medio y desde el primer momento, como sucede en otros países, las cifras de contagios y fallecimientos no están claras. El número dos de Sanidad iraní, Harirchi, declaró en una entrevista a un canal nacional que la «la cifra real es al menos el doble de la oficia, que se basan en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)». Esto supondría que la cifra de fallecidos en la república islámica rondaría los 60.000. El propio Harirchi enfermó durante la primera oleada y sus imágenes sudoroso en plena rueda de prensa el pasado 24 de febrero dieron la vuelta al mundo.

Los mensajes de alerta se suceden y la especialista en enfermedades contagiosas y miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Coronavirus, Minu Mohraz, aseguró que el país se encuentra en «las peores condiciones posibles desde el inicio del brote» ya que «no hay plazas vacantes en los hospitales y han aumentado mucho los pacientes en estado grave». Treinta provincias del país están en alerta roja y el presidente, Hasan Rohani impuso restricciones de viaje durante tres días en cinco ciudades especialmente afectadas, incluida la capital, Teherán.

Castigos de Estados Unidos

Pese al sufrimiento cada vez mayor de la sociedad, Donald Trump mantiene su política de presión máxima y volvió a imponer nuevas sanciones, esta vez contra el sector bancario privado. El diario The New York Times dedicó un Editorial a esta política que busca aislar a la república islámica y que «muestra poca clemencia» por parte de Trump en plena tercera oleada de coronavirus. El diario estadounidense apuntó que «para la administración Trump, ser iraní es suficiente crimen» y recordó que en 2003, tras el terremoto de Bam, George Bush dejó los problemas políticos a un lado y envío a un equipo de ayuda de emergencia a la ciudad del sur de Irán.

La grave situación por la pandemia eclipsa la «derrota histórica» que sufrirá Washington este domingo cuando expire el embargo de la ONU sobre la compra y venta de armas a Irán, según el portavoz de Relaciones exteriores iraní, Said Khatibzadeh. «Irán mostró una vez más que Estados Unidos no es tan poderoso como cree», agregó el diplomático para referirse a este levantamiento de los castigos que recoge la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que validó en julio de 2015 el acuerdo internacional sobre el contencioso nuclear. Este embargo está vigente desde hace trece años y Estados Unidos, que abandonó el pacto nuclear de forma unilateral y reimpuso sanciones a Irán, trató de prorrogarlo a medios de agosto, pero no obtuvo el apoyo suficiente.