Una superviviente de Hiroshima: «El coronavirus me recuerda al miedo a la radiación tras la bomba atómica» En el 75.º aniversario de Hiroshima, una superviviente, Keiko Ogura, compara la catástrofe de Japón con la pandemia de Covid-19

Antes de que amaneciera aquel 6 de agosto, las sirenas antiaéreas sonaron de noche y la familia de Keiko Ogura, que había cumplido ocho años dos días antes, tuvo que esconderse en un refugio. Desde arriba, lejano en la oscuridad del cielo, llegaba el ronroneo de las hélices de los aviones americanos comprobando que no había nubes sobre Hiroshima. Al levantarse, el padre de Keiko le dijo que tenía un mal presentimiento: «Algo no va bien. Hoy no deberías ir al colegio».

A las ocho y cuarto de la mañana, una luz cegadora brilló en el cielo y, tras un instante detenido en el tiempo, retumbó una explosión como jamás había oído. «Salí volando, me estrellé en el suelo