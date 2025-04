Solo cuatro presidentes en la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina

Bolsonaro da marcha atrás y envia a su vicepresidente a la investidura

Al final dio su brazo a torcer. Horas antes de que comenzaran los actos del traspaso de mando en Argentina, Jair Bolsonaro rectificó y autorizó a su vicepresidente, Hamilton Mourano a viajar a Buenos Aires para asistir a los actos del traspaso de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Lo calificó en campaña de «parte de una banda» y como presidente electo le anunció que no asistiría a su investidura. Bolsonaro, presionado dentro y fuera de Brasil, por fin recapacitó, cambio de opinión y prácticamente sobre la hora, decidió dar luz ver a Hamilton Mourao para que le represente oficialmente en la investidura. El «gesto» lo calificó Mourao, tiene como objetivo «que las relaciones vuelvan a la normaliad». Escenario difícil de imaginar, dados los antecedentes y el perfil del presidente de Brasil, la política y los intereses bilaterales deberían poder lograrlo.

El comunicado oficial de Brasil supuso un alivio al aclarar, en positivo, la nueva situación: «Informamos que el presidente de la República, (Jair bolsonaro) decidió designar al vicepresidente como jefe de la delegación brasileña para la ceremonia de posesión del mando presidencial en Argentina». En ese momento, el embajador de Brasil en Argentina se había quedado como único representantes de Brasil en la investidura.

La secuencia viene precedida de unos volantazos políticos que llevaron a anunciar que, antes de dar el portazo definito que corrigió hace unas horas, sería el Ministro de Ciudadaní, Osmar Terra el enviado de Bolsonaro. Hombre conciliador, considerado y fino negociador, parecía el ideal para bajar la tensión entre los dos socios principales de Sudamérica.

Las tensiones entre Bolsonaro y Fernández arranca de la visita del último a Brasil para ver en Curitiba a Luiz Inacio Lula Da Silva y de sus constantes manifestaciones donde le identificaba como un preso poltíco y no –la realidad-, a la inversa. Desde entonces, los comentarios del brasileño sobre Fernández fueron en tono despectivo y llegó a declarar tras su victoria en las urnas, el pasado 27 de octubre: «Lo lamento. No tengo una bola de cristal pero creo que Argentina escogió mal». Algo más pragmático añadiría, No pretendo felicitarlo. Ahora bien, no nos vamos a indisponer. Vamos a esperar un tiempo para ver cuál es su posición real en la política.

Con final feliz, en rigor, no lo es tanto. Se trata de la primera vez desde 1989 que un presidente de Brasil, principal socio comercial de Argentina, no asista a la investidura de su vecino.